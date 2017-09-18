Alman İçişleri Bakanlığı'ndan PKK açıklaması

Köln'de PKK'ya yakın derneklerin Cumartesi günü düzenlediği kültür festivaliyle ilgili tartışmalar sürüyor. Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü olarak nitelendirdiği Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) tarafından düzenlenen "25'inci Kürt Kültür Festivali"nde PKK amblemleri ve Abdullah Öcalan posterlerinin açılması üzerine Alman Büyükelçi Martin Erdmann Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth Berlin'de yaptığı açıklamada, PKK'ya yönelik yasağın daha somut hale getirilmesi konusunun incelendiğini bildirdi. Sözcü, "PKK'ya ait bazı sembollerin yasaklanmasına yönelik eyaletlere gönderilen genelgelerin yeterli olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi.

Öcalan posteri karmaşası

Gösterinin düzenlendiği Köln kentinin Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı genelgesindeki yasaklı semboller kataloğuna göre Öcalan'ın sadece sarı bez üzerindeki resminin yasak olduğunu belirterek, gösteri sırasında bu görünümdeki bir postere el konulduğunu ve bir gösterici hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Köln Emniyeti gösteride ağırlıklı olarak Öcalan'ın elini çenesine dayadığı pozun yer aldığı posterlerin taşındığını, bunun da yasak kapsamına girmediğini belirtmişti.

Almanya İçişleri Bakanlığı, PKK yasağının genişletilmesi kapsamında Mart ayında yasaklı sembolleri içeren kataloğu emniyet birimlerine göndermişti. Katalogda çizili sembollerin genel bir derleme olduğuna, birebir katalogdakilerle aynı olmasa da, benzer sembollerin de yasak kapsamına girdiğine dikkat çekilmişti.

Federal İçişleri Bakanlığı bu nedenle Köln polisinin hafta sonundaki Öcalan posterleriyle ilgili açıklamasına mesafeli yaklaşarak, İçişleri Bakanlığı için Öcalan'a ait her tür resmin yasak kapsamında olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth Köln polisinin PKK'ya dair semboller konusundaki uygulamasıyla ilgili olarak, "Olup bitenlerin örgüte ve örgütle bağlantılı sembollere uygulanan yasak anlayışımızla bağdaşmadığı açıkça ortadadır" dedi.

Erdmann Dışişleri'ne çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann, Köln'de hafta sonunda düzenlenen, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının talep edildiği "25. Kürt Kültür Festivali"nin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz" denilmişti. "Köln'deki faaliyetin, Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olmasının dikkat çekici olduğu" vurgulanan açıklamada, Almanya terörle mücadelede "çifte standartlı tutum" izlemekle suçlandı ve "terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa" davet edildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Almanya'nın federal bir hukuk devleti olduğunun altını çizerek, yasalara ve hukuka riayet edilip edilmediği konusunun eyaletlerde birçok makamın sorumluluğunda olduğunu söyledi. Alman hükümetinin "PKK terörüyle mücadeleyi çok ciddiye aldığını" belirten sözcü, "Bunun için Türk tarafından uyarı ve dersler verilmesine ihtiyacımız yok, bunlar olmadan da biz zaten mücadele ediyoruz” dedi.

NAV-DEM Mart ayında da gösteri düzenlemişti

Mart ayında yine Alman iç istihbaratının PKK ile bağlantılı olarak değerlendirdiği Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (NAV-DEM) organizasyonunda Frankfurt kentinde Nevruz etkinlikleri düzenlenmişti. Bu gösteride PKK flamaları ve Öcalan posterleri kullanıldığı görülmüştü.

Frankfurt Başsavcılığı DW Türkçe'nin bilgi isteği üzerine, 18 Mart'taki etkinlikle ilgili "yasaklı PKK sembolleri" nedeniyle halihazırda 16 vakanın suç duyurusu aşamasında bulunduğunu, ancak polis tarafından henüz savcılığa iletilmediğini bildirdi.

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DPA/AFP, HT/BK