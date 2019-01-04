Alman hükümetinden siber saldırı açıklaması

Alman hükümeti, Başbakan Angela Merkel'in de dahil olduğu yüzlerce siyasetçi, ünlü ve gazetecinin kişisel verilerinin Twitter üzerinden ifşa edilmesini "ağır bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Katarina Barley bugün yaptığı açıklamada, bilgileri sızdıranların en kısa sürede ortaya çıkarılması ve bunu hangi olası siyasi amaçla yaptıklarının aydınlatılması gerektiğine dikkat çekti. Barley, "Suçluların ve onların azmettiricileri ülkemizde neyin tartışılacağına karar veremez" diye konuştu. Bakan saldırıyı düzenleyenlerin "demokrasi ve demokratik kurumlara olan güveni zedelemek istediğini" belirtti.

Federal hükümet, siber saldırının nasıl yapıldığını araştırıyor. Alman haber ajansı dpa, saldırının bilgisayar korsanları dışında, özel verilere erişimi olan kişilerce de ifşa edilmiş olabileceğinden yola çıkıldığını ve güvenlik birimlerinin sızdırılan bilgilerin internetteki erişimini en hızlı şekilde engellemek üzere çalıştıklarını bildirdi.

Hükümet sözcüsü Martina Fietz, farklı alanlardan yüzlerce kişinin verilerini kapsayan siber saldırıyı doğruladı. Sözcü ancak Başbakanlığa ait "hassas bilgilerin" saldırıdan etkilenmediğini belirtti.

AfD hariç tüm partiler

Siber saldırı haberini, ilk olarak Berlin Brandenburg Radyo Televizyon Kurumu RBB duyurdu. Habere göre, federal meclisteki yüzlerce milletvekilinin ve ülkedeki ünlü kişilerin kişisel verilerine yönelik bir siber saldırı düzenlendi. Saldırıdan federal mecliste Almanya için Alternatif (AfD) partisi dışında, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti olmak üzere tüm partilerin etkilendiği bilgisine yer verildi.

RBB'nin haberine göre, çok sayıda parti içi belge, milletvekillerinin cep telefonu numaraları, kredi kartı bilgileri ve adreslerini internette paylaştıkları belirtildi. Siber saldırıdan, federal meclisteki siyasetçilerin yanı sıra eyalet politikacıları da etkilendi.

Yüzlerce ismi hedef alan siber saldırıdan etkilenenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel de bulunuyor. İnternete sızdırılan veriler arasında Merkel'e ait olduğu belirtilen bir faks numarası, e-posta adresi ve bir takım mektupların olduğu bilgisi verildi. Verilerin ne derece önemli bilgiler olduğuna dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Noel'den önce yayınlandı

Verilerin nereden ele geçirildiği ve belgelerin Noelden önce bir Twitter hesabı üzerinden internete sızdırılmaya başlanmasına karşın olayın takibinin neden yapılmadığı henüz netlik kazanmadı. Ele geçirilen verilerin ve belgelerin çok fazla olması nedeniyle tek bir noktadan ele geçirildiklerinden yola çıkılıyor. Siber saldırının arkasında kimin bulunduğu da yine henüz bilinmiyor.

Almanya Siber Savunma Merkezi'nde, politikacılara yönelik siber saldırının ortaya çıkmasının ardından Cuma günü bir kriz oturumu yapıldığı bildirildi. Oturumda, alınacak önlemlerin görüşüldü.

dpa, GA/BÖ

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