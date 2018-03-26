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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümetinden Puigdemont açıklaması

Alman hükümeti, gözaltındaki Katalan lider Puigdemont'un İspanya'ya iade edilip edilmeyeceğine dair kararın bölgesel mahkemelerin elinde olduğunu belirtti.

26 Mart 2018 16:58

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Pazar günü Danimarka'dan Almanya'ya girerken Schleswig-Holstein eyaletinde gözaltına alınan Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesiyle ilgili sürecin "Alman kanunları ve Avrupa genelinde çıkarılan tutuklama emirleri konusundaki yasal şartlar" uyarınca ele alındığını açıkladı.

Seibert, "İspanya, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu demokratik bir ülke. Katalan sorununun sadece İspanya hukuku ve anayasası çerçevesinde çözülebileceği kanısını taşıyan Alman federal hükümetinin bu yönündeki görüşü değişmedi" dedi.

Alman sözcü, "Bu nedenle son aylarda İspanyol hükümetinin söz konusu hukuki ve anayasal sistemi koruyan net duruşunu destekledik" diye ekledi.

Puigdemont, İspanyol yüksek mahkemesinin Katalan siyasetçi hakkında Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarmasından yaklaşık 48 saat sonra Almanya'da gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkacak

Neumünster kasabasındaki bir cezaevinde kaldığı bildirilen Puigdemont, bugün Almanya'da hâkim karşısına çıkacak. Alman mahkemesi, İspanya tarafından iadesi istenen Katalan siyasetçinin gözaltında kalıp kalmayacağına karar verecek.

Duruşmanın tam saati ve yeri ise hâlen açıklanmadı. Alman savcılığından dpa'ya yapılan açıklamada, Puigdemont'la ilgili ön duruşmanın en erken öğleden sonra yapılabileceği belirtildi. Mahkemenin duruşmayı gece yarısından önce gerçekleştirme zorunluluğu bulunuyor.

İspanya'da "ayaklanmaya teşvik" ve "devlete karşı başkaldırma" suçlarından yargılanması öngörülen Puigdemont dâhil 13 Katalan liderin 25 yıla kadar hapis cezası almaları söz konusu. Puigdemont, geçen Ekim ayında Madrid yönetimi tarafından anayasaya aykırı olarak değerlendirilen bağımsızlık referandumunun ardından İspanya'dan ayrılarak Belçika'ya geçmişti.

DW,rtr,dpa/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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