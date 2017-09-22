Alman hükümetinden Hermes garantileri açıklaması

Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Temmuz ayında Türkiye politikasını yeniden şekillendireceğini açıklayan Alman hükümeti bu bağlamda gündeme getirdiği ekonomik önlemlerden birini hayata geçirdi. Alman hükümeti Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarına yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerini 2017 yılında 1.5 milyar euro ile sınırlandırma kararı aldı. Alman Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıklarının sözcüleri bugün konuyla ilgili olarak Alman basınında çıkan haberleri doğruladı.

Ekonomi Bakanlığı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, "Federal hükümetin Hermes kredilerini sınırlandırma ve münferit vakaları ayrıntılı olarak inceleme kararı aldığını doğrulayabilirim" dedi. Bakanlık sözcüsü, hukuk devleti ilkesinin ekonomik ilişkilerin temelini oluşturan ögelerden biri olduğunu vurguladı.

Alman Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre Hermes kredi ve yatırım garantilerinin bu yıl Ağustos ayı sonu itibarıyla hacmi sadece 350 milyon euroyu buldu. Türkiye ile ticaretin geçen yıldan bu yana önemli bir oranda kesintiye uğraması nedeniyle bu yıl Alman şirketlerine yönelik Hermes garantilerinin 1.5 milyar euro'ya ulaşmasına kuşkuyla bakılıyor.

"Sembolik önlem"

Reuters haber ajansıysa hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde Hermes garantileriyle ilgili resmi bir üst sınır kararının söz konusu olmadığını, daha ziyade üst sınırla ilgili genel bir fikir birliğinin bulunduğunu kaydetti.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre Türkiye için Hermes garantileri hacmi 2015 yılında 2.1 milyar euro iken, 2016 yılında 1.1 milyar euroya düştü. 2017 Ağustos sonu itibariyle sekiz ayda sadece 350 milyon euroluk Hermes garantisi verildiği göz önünde bulundurulduğunda, hükümetin 1.5 milyar euroluk üst sınır açıklamasının daha ziyade sembolik bir önem taşıdığı değerlendirmesi yapılıyor. Haberde Türkiye'nin düşen garanti tutarlarına rağmen, ABD ve Rusya'nın ardından en fazla garanti hacmi tanınan ülke olduğu belirtiliyor.

Hermes kredi ve yatırım garantileri, Alman ihracat şirketlerini yabancı iş ortaklarının ödemeleri aksatması durumunda doğacak zarara karşı korumayı amaçlıyor.

İkili ticari ilişkiler

Alman Sanayi Birliği verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 6 bin 800 Alman şirket faaliyet gösteriyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 37 milyar euro tutarında. Türkiye, Almanya'nın ihracat yaptığı ülkeler arasında 15'inci sırada yer alıyor. Almanya 2016 yılında Türkiye'den yüzde 6.1'lik artışla 15 milyar 400 milyon euroluk ithalat gerçekleştirmiş, Türkiye'ye 21 milyar 900 milyon euroluk ihracat yapmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in Temmuz ortasında tutuklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamada Almanya'nın Türkiye politikasını yeniden şekillendirdiğini söyleyerek, ekonomik önlemler kapsamında Hermes garantilerinin gözden geçirileceğini vurgulamıştı. Başbakan Angela Merkel de dün kamu yayıncılık kuruluşu MDR'e yaptığı açıklamada, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları ile ilgili olarak Türkiye'nin üzerindeki ekonomik baskının artırılabileceği sinyalini vermişti. Merkel Türkiye ile ekonomik ilişkilerin zaten bir süredir sınırlandırıldığına dikkat çekerek, "Ve gerekirse, ki bunu istemiyorum, bunu devam ettireceğiz" demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,dpa,rtr/HT,BK