'Erdoğan gelmesin' çağrısına Alman hükümetinden yanıt: Memnuniyetle konuk edeceğiz



Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mayıs'ta Köln kentinde gerçekleştireceği etkinlik konusunda yaşanan yoğun tartışmalara Alman hükümeti son noktayı koydu. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Erdoğan'ın Lanxess Arena'daki etkinliğinin iptal edilmesi yönünde Alman siyasetinin çeşitli kesimlerinden gelen çağrıları geri çevirerek, “Bizim için gerçekten de çok yakın ve önemli bir partner olan bir ülkenin Başbakanı olarak Erdoğan Almanya'da memnuniyetle konuk edilecektir” dedi.

Seibert, etkinliğin çok zor, hatta sıkıntılı denilebilecek bir döneme denk geldiğine de dikkat çekerek, “Bu nedenle Alman hükümeti Türk ve aynı zamanda Alman vatandaşları önünde yapılacak bir konuşmaya büyük bir hassasiyetin hakim olmasını beklemektedir” ifadesini kullandı.

Seibert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın etkinliğinin sonuç itibariyle gerçekten de Almanya'daki insanların iyi bir şekilde birlikte yaşamasına katkıda bulunması için hassas ve sorumluluk bilinci içinde bir etkinlik bekliyoruz” dedi. Erdoğan'ın ziyaretinin Almanya ve Avrupa'da önemli seçimlerin öncesine ve Türk iç politikasında tartışmalı olayların sonrasına denk geldiğine işaret eden Seibert, Alman hükümetinin, Erdoğan'ın bu özel sorumluluğunun bilincinde olduğundan yola çıktığını kaydetti.

Cumartesi günü Köln kentindeki Lanxess Arena'da taraftarlarına seslenecek olan Erdoğan, Soma faciasının ardından seçim kampanyası peşinde olmakla eleştirilmişti. 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ilk kez yurtdışındaki Türkler de bulundukları ülkelerde oy kullanabilecek. Erdoğan'ın Köln ziyaretini protesto gösterilerine de en az 10 bin kişinin katılması bekleniyor.

Soma faciasının ardından çeşitli siyasi partilerden Alman politikacılar, Erdoğan'ın Köln ziyaretini iptal etmesi çağrısında bulunmuştu.