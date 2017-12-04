Alman hükümetinden Deniz Yücel açıklaması

Türkiye'de tutuklu olan, Türk ve Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in artık tecritte olmadığı açıklandı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert konuyla ilgili olarak Berlin'de yaptığı açıklamada, Deniz Yücel'in artık tecritte olmamasını, "Deniz Yücel'in tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi için atılan bu küçük adımı olumlu olarak değerlendiriyoruz" dedi. Seibert diğer yandan Alman hükümetinin Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu Almanların serbest bırakılması talebini yineledi.

Die Welt gazetesi Deniz Yücel'in avukatına dayandırarak verdiği haberinde Yücel'in 290 günün ardından hücresinin değiştirildiğini ve tek kişilik hücrede kalmaya devam etse de bir başka mahkum olan, eski Habertürk çalışanı Oğuz Usluer ile ortak bir avluyu paylaştıklarını yazmıştı.

Deniz Yücel'in eşi Dilek Mayatürk Yücel de konuyla ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Welt'in ilgili haberi ve yaşanan gelişmeyi paylaşarak yeni hücreye ilişkin bilgileri pazartesi günü öğreneceğini belirtti.

"Sonunda bir şeyler değişiyor"

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, konuyla ilgili açıklamasında bunun "harika bir haber" olduğunu söyledi. "Sonunda bir şeyler değişiyor" diyen Maas, federal hükümetin Deniz Yücel'in "yeniden eve dönmesi için her şeyi yapacağını" söyledi. Bakan Maas, bunu "adım adım" yapacaklarını ve sarfettikleri çabayı azaltmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da kısa süre önce konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak Yücel'in tutukluluğunu "skandal" olarak değerlendirmişti.

Hem Türk hem Alman vatandaşlığına sahip olan Welt gazetesi muhabiri Yücel, Şubat ayında "terör propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" iddialarıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu. Yücel hakkında bir iddianame henüz bulunmuyor.

Reuters/afp/HT/BÜ/BÖ/BD

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