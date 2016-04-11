Alman hükümetinden Böhmermann açıklaması



Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki açıklamasında “Anayasanın temel değerleri müzakereye açık değildir” dedi.

Türkiye'nin komedyen Böhmermann'ın yargılanması için Dışişleri Bakanlığı'na sözlü nota verdiğini doğrulayan Seibert, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan uzmanların bu talebi değerlendirdiğini belirtti. Hükümet Sözcüsü, incelemenin birkaç gün süreceğini belirtti.

Seibert, kararın Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması ile hiçbir ilgisi bulunmadığının da altını çizdi. Seibert, mülteci krizinin çözümünün Almanya, AB ve Türkiye'nin menfaatine olduğunu kaydetti.

Türkiye, Almanya'nın kamu kanalı ZDF'teki programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu 'satirik şiir' (Schmähgedicht) nedeniyle Alman komedyen Jan Böhmermann'ın hakim karşısına çıkması için ilk resmi adımı atmıştı.

Soruşturma başlatıldı

ZDF kanalının bulunduğu Mainz kentindeki savcılık, geçen hafta Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi uyarınca Böhmermann hakkında 'yabancı devlet adamına hakaret etmek' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Ancak dava açılabilmesi için söz konusu ülkenin şikâyetçi olması ve Alman hükümetinin de yabancı devlet adamı olması sebebiyle dava açılmasına onay gerekiyor.

Program devam edecek

Jan Böhmermann'ın tartışmalı mizah programı "Neo Magazin Royale" 31 Mart tarihinde yayınlanmıştı. Programın yayınlanmasının ardından ZDF kanalı, yayıncılık ilkeleri ile bağdaşmadığı gerekçesiyle programı internetteki arşivinden çıkarmıştı. Öte yandan ZDF kanalı, tartışmalar üzerine Böhmermann'ın programının devam edeceğini duyurdu. ZDF'ten yapılacak açıklamada, "Program şimdiye kadar olduğu gibi sürecek" denildi.