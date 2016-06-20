Alman hükümetinde Putin kavgası



Alman koalisyon hükümetinin Hıristiyan Birlik kanadı Sosyal Demokrat Partili Dışişleri bakanı Frank-Walter Steinmeier'in NATO'yu eleştirmesine sert tepki gösterdi. Hıristiyan Demokrat Birlik başkanlık divanı üyesi Jens Spahn ‘Steinmeier'in bu sözleriyle muhtemel koalisyon ortaklığı için Sol Parti'ye göz kırptığını' söyledi. Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier ve Hıristiyan Demokrat Avrupa Parlamentosu üyesi Herbert Reul, Dışişleri Bakanı'nın Polonya'daki NATO tatbikatını ‘cengâverlik ve savaş çığırtkanlığı' olarak tanımlamasına anlayış gösterilemeyeceğini belirttiler. Bouffier, “sadece teorik olarak değil ama gerçek anlamda da bütün NATO topraklarının savunulması konusunda hemfikirdik”, dedi. Hessen Eyalet Başbakanı tatbikata katılan asker sayısının Rusya'yı tehdit edemeyecek kadar az olduğuna işaret etti. Herbert Reul, “Steinmeier'i anlamıyorum. Rusya başka bir ülkeye saldırdığı için Doğu Avrupalı müttefiklerin Rusya ile ilişkilere zarar verdiği iddia edilemez” dedi.

‘Askeri caydırıcılığa özeniliyor'

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Rusya ile diyalog gönüllülüğü gösterilmesi şeklindeki talebini tekrarladı. Steienmeier Lüksemburg'da yaptığı açıklamada, ‘caydırıcılık kadar fikir teatisi ve diyalogun da NATO geleneği olduğunu' söyledi. Steinmeier ittifakın sadece askeri gücüne güvenmeyip anlaşmazlıkları giderme imkânlarını da araştırması gerektiğini ifade etti. Steinmeier tepkiye yol açan açıklamasında ‘gerginliğin daha da tırmandırılmaması ve NATO'nun doğu sınırlarındaki tank defileleriyle Rusya'ya çatışma bahanesi yaratılmaması gerektiğini' söylemişti. Steinmeier Lüksemburg'daki Dışişleri Bakanları buluşmasında bazı çevrelerin askeri caydırıcılığa pek fazla özendikleri izlenimini kazandığını, ancak güvenlik dengelerinin yerinden oynaması nedeniyle Almanya'nın bu politikaya sırt çevirmeyip, Temmuz başındaki NATO zirvesinde alınacak kararları destekleyeceğini sözlerine ekledi.