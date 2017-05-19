Alman hükümetinde 'Konya' çatlağı

Almanya ile Türkiye arasındaki İncirlik krizinde, Almanya'nın bu üsteki Alman askerlerini geri çekmesine yönelik tartışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, İncirlik'teki askerler için yeni üs aranmasının yanı sıra NATO misyonu kapsamında Konya'da konuşlanmış AWACS'ların da geri çekebileceğinin sinyalini vermesine dair tepkiler geliyor.

Federal Hükümet Transatlantik İlişkiler Koordinatörü ve Hristiyan Birlik Partileri Federal Meclis Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, Gabriel'in açıklamalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Alman kamu televizyonu ARD'de katıldığı programda açıklamalar yapan Hardt, "Bakan, Alman vekillerin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmelerine izin verilmemesi ihtilafı nedeniyle, Alman askerlerinin çekilmesinin yanı sıra NATO misyonu kapsamında Konya'daki AWACS keşif uçaklarının da geri çekilmesiyle tehdit ediyorsa, bunu yanlış buluyorum" şeklinde konuştu.

Transatlantik İlişkiler Koordinatörü Hardt, İncirlik sorununda, Gabriel ile aynı fikirde olduğunu belirtirken, Konya misyonununda, söz konusu olanın NATO ittifakı içindeki güvenilirlik olduğuna dikkat çekti.

"Sorun yaratabilir"

Hardt, "Konya'da bütünleşmiş bir NATO misyonu söz konusu, Alman AWACS keşif uçakları farklı ülkelerin kurduğu ekiplerce kullanılıyor. Almanya bu misyondan geri çekilirse, bu sorun yaratabilir" şeklinde konuştu.

CDU'lu Hardt, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'ya karşı "dik kafalı tutumunun" NATO'yu zayıflatmasına yol açmasının kötü olacağı uyarısında da bulundu. Böyle bir olasılığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i fazlasıyla memnun edeceğini sözlerine ekledi.

"NATO konuyu gündemine almalı"

Federal Hükümet Transatlantik İlişkiler Koordinatörü Jürgen Hardt, Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’nü ziyaret etmelerine izin verilmemesi konusunun NATO Konseyi gündemine alınması gerektiğini iade etti.

Hardt, AB devlet ve hükümet başkanlarının gelecekte hafta Brüksel'de yapacakları zirvede, "IŞİD'e karşı mücadelenin, Türkiye'nin ziyareti çocukça engellemesinden çok daha ciddi bir konu olduğunu söylemelerini" umduğunu belirtti. Hardt, Türk tarafının tutumunu sürdürmesi durumunda da Alman askerleri için yeni bir üs bulunması gerektiğini söyledi.