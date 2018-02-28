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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümeti hacker saldırısına uğradı

Alman hükümeti ve güvenlik birimlerinin veri ağları Rus hacker grubu APT28'in saldırısına uğradı. Saldırıda Alman dışişleri ve savunma bakanlıkları hedef alındığı bildirildi.

28 Şubat 2018 23:02

Alman haber ajansı dpa'nın güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Alman hükümetinin ve güvenlik birimlerinin veri ağları yabancı hackerların siber saldırısına uğradı.

Saldırının "Fancy Bear" olarak da bilinen Rus hacker grubu "APT28" tarafından düzenlendiği ve saldırıda Alman dışişleri ve savunma bakanlıklarının ağlarını hedef aldığı açıklandı. Alman devletinin veri ağı olan Berlin-Bonn Enformasyon Bağlantısı'na (IVBB) sızıldığı kaydedilen saldırıda, veri ağlarına zararlı yazılımların yerleştirildiği ve bazı verilerin ele geçirildiği belirtildi.

Alman güvenlik birimlerinin saldırıdan Aralık ayından bu yana haberdar olduğu ve saldırının muhtemelen bir yıl boyunca sürdüğünün tahmin edildiği bildirildi.

Bir güvenlik uzmanı, eğer devletin veri ağının tamamına sızılmışsa bunun "tüm beklentilerin ötesinde bir felaket" anlamına geleceğini söyledi.

Çok sayıda bilgisayar uzmanı, APT28 grubunun arkasında Rus hükümetinin olduğunu tahmin ediyor. 2015 yılında Federal Alman Meclisi'nin hedef alındığı saldırıdan da bu grup sorumlu tutuluyor.

Saldırıyla ilgili soruşturma, Federal Enformasyon Tekniği Güvenliği Birimi (BSI) ve Casusluk Savunma Birimi (BfV) tarafından yürütülüyor. Soruşturmada Alman istihbaratı da yer alıyor.

APT28 grubunun ismindeki APT yani "Advanced Persistent Threat", "gelişmiş kalıcı tehdit" anlamına geliyor.

dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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