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Dünya
Deutsche Welle

Alman Göç Dairesi hedefine ulaşamadı

Alman basınında yer alan haberlere göre Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) temsilciliklerinin büyük bölümü, sığınmacı başvurularının yanıtlanması için belirlenen günlük hedefin altında kaldı.

22 Temmuz 2017 19:01

Neue Osnabrücker Zeitung'un Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin resmi bir belgesine dayandırdığı haberine göre, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) temsilciliklerinin büyük bölümü sığınma başvurularının yanıtlanması konusunda kararlaştırılan hedeflere ulaşamadı.

Habere göre Temmuz ayının ilk haftasında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi çalışanları 12 bin 913 sığınma başvurusunu işlemden geçirdi. Bu rakam, sığınma başvurusunda bulunan kişilerle yapılan görüşmeleri ve sonuçlandırılan sığınma başvurularını kapsıyor.

Çalışanların günde ortalama 3 kişiyle görüşmeleri ya da ortalamada 3,5 başvuruyu neticelendirmeleri öngörülüyordu. Ancak söz konusu rakamlara göre Federal Göç ve Mülteciler Dairesi çalışanları günde ortalama 2 görüşme yapıyor ya da ortalama 2,5 başvuruyu neticelendiriyor. Haberde, 66 Federal Göç ve Mülteciler Dairesi temsilciliğinden sadece 3'ünün belirlenen hedef rakamlara ulaşabildiği sonucuna yer veriliyor.

'Adil bir başvuru sürecine engel'

Belirlenecek hedef rakamların Federal Göç ve Mülteciler Dairesi çalışanları üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu, bunun da dosyaların gereken titizlikle incelenmesine engel olacağı yönündeki eleştiriler de tırmanıyor.

Sol Parti Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke, "Rakamlar, siyasi motifli hedeflerin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi için gerçekçi olmadığını ortaya koyuyor" şeklinde konuştu. Belirlenecek kotaların adil bir başvuru sürecine engel teşkil edeceğine dikkat çeken Jelpke, bu nedenle söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Geçen aylarda sığınma başvurularının değerlendirilmesi sırasında gözden kaçan bir çok eksiklik Alman basınına yansımıştı. Son olarak Alman askeri Franco A.'nın Almanya'da kendisine Suriyeli sığınmacı süsü vererek sığınma başvurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/BW/DÇ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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