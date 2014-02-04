Alman girişimci temkinli



Girişimci belirsizlikten, güvensiz bir ortamdan hoşlanmaz. Neler olacağını, nelerin değişeceğini bilmek ister. Almanya'nın yeni hükümeti de koalisyon programında iş dünyasının bu beklentilerini karşılamaya çalıştı. Ancak yine de ekonomide uzun vadeli gelişmeleri tahmin etmek güç.

Bu nedenle Alman Endüstri ve Ticaret Odası Başkanı Martin Wansleben, güncel konjonktüre ilişkin araştırmalarını açıklarken "Gelecek yıl için tahmin yapmıyoruz" uyarısında bulundu. Kuruluşun araştırmasında 2014'e ilişkin sadece yüzde 2 oranında büyüme öngörüsü yer alırken, Wansleben hükümetin planlarına değinerek sözlerini şöyle sürdürdü.

Wansleben, "Tahminlerimizin doğru olup olmadığını bir kez daha gözden geçirdik. Siyasetin yapmak istediği şeylerden biri ekonomik gelişmeleri yavaşlatmak. Bu nedenle dikkat etmeliyiz. Eğer hükümet planlarında ısrarlı davranırsa, bu kesinlikle gerçekleşecektir. Ama 2014'ü yine de iyi kurtarabiliriz ve bu nedenle de rehavete kapılmıyoruz" dedi.

Yatırımcı dikkatli

Ancak rakamlar Wansleben'in sözlerine tam olarak uymuyor. 2014'ün başında Alman Endüstri ve Sanayi Odası'nın anketine katılan 27 bin girişimci, temelde ekonominin içinde bulunduğu durumdan memnun olduğunu söylemiş.

İhracattan beklentiler, son 2,5 yılın en yüksek seviyesinde. Özellikle inşaat alanında iyimserlik hâkim ve tüketim branşında da rakamlar iş dünyasının yüzünü şimdiden güldürüyor. Ancak yine de temkinli olmayı tercih eden girişimci yatırımlarını azaltırken, yeni istihdam alanları da yaratmıyor.

Zira potensiyel riskler söz konusu. Ankete katılan her dört girişimciden üçü yüksek enerji giderleri, artan iş gücü maliyeti ve bununla birlikte giderek daha fazla hissedilen kalifiye eleman açığından şikayetçi.

Bundan dört yıl önce şirketlerin yüzde 17'si uzman eleman sıkıntısından şikayetçi olduğunu dile getirirken, sorunun çözülememesi nedeniyle Almanya'daki hemen hemen bütün branşlarda yeterli kalifiye eleman bulamadığını söyleyen şirketlerin oranı yüzde 37'ye yükseldi.

Yeni emeklilik planı

Martin Wansleben, hükümetin emeklilik yaşını 67'den 63'e indirme planının eleman sıkıntısını daha da artıracağını savundu.

Wansleben, "Almanya bugün nüfusu en yaşlı olan Avrupa ülkesi. Gerçekleri apaçık ve kasten görmezden geliyoruz ve herşeye rağmen üstesinden geleceğimizi söylüyoruz. Bu planla birlikte yılda 50 bin kişi daha emekliye ayrılacak. Bu büyük miktarın altından kalkamayız ve bunun nasıl olacağıyla ilgili bir görüş de yok" diye konuştu.

Asgari ücret tartışması

Alman Endüstri ve Ticaret Odası, hükümetin asgari ücreti saatte 8,5 euroya çıkarma planından da memnun değil. Planın taksicilik, güvenlik ve temizlik hizmetleri gibi alanlarda yapısal değişiklikler gerektirdiğini belirten Wansleben, bunun da işverenleri zor duruma düşüreceği ve işten çıkarmalara yol açabileceği tahmininde bulundu.

Yeni ücret planının kazancı da tartışmaya açtığını belirten Wansleben, bunun tüketiciye yüksek faturalarla yansıyacağına dikkat çekti.