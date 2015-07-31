Alman gazetecilere vatana ihanet suçlaması



Netzpolitik.org haber sitesi, iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Dairesi'nin (BfV) interneti gözetleme faaliyetlerini artırmayı planladığına dair bir haberi iki bölüm halinde yayınlamış, haberde gizli belgelerden alıntılar da yapmıştı.

İstihbarat dairesi BfV bunun üzerine Federal Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Federal Savcılık haberi yazan André Meister ve sitenin sorumlu yazı işleri müdürü Markus Beckedahl hakkında vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Gazeteci Beckedahl: 'Yılmayacağız'

Netzpolitik.org haber sitesinin kurucusu Markus Beckedahl, soruşturmaya tepki gösterdi. Beckedahl, "Alman hükümeti suç duyurularıyla NSA skandalına ne kadar battığını gizlemek istiyor" dedi. Beckedahl, "yılmadan bu konudaki yayınlarına devam edeceklerini" söyledi.

Almanya'nın en önemli bloglarından Netzpolitik.org, geçen yıl Grimme Online Ödülü'ne layık görüldü. Blog, vatandaşın dijital hakları alanında yayınlarıyla biliniyor. Netzpolitik.org muhabirleri, Federal Meclis'te yapılan istihbarat örgütlerinin faaliyetlerini araştırma komisyonlarından notlarıyla canlı yayın yapıyor.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Michael Konken soruşturmayı kınadı. "Eleştirel iki meslektaşımız susturulmak isteniyor" diyen Konken, Federal Savcılığı soruşturmayı derhal durdurmaya çağırdı.

1962 Spiegel skandalını hatırlattı

Gözlemcilere göre soruşturma 1962 yılındaki Der Spiegel skandalını hatırlatıyor. Der Spiegel, 26 Ekim 1962'de bir gece yarısı operasyonuyla polis baskınına uğradı. Gerekçe ise dergide hükümetin savunma politikasını sorgulayan haberde devlete ait gizli bilgilerin ifşa edilmesiydi. Polis baskınında "vatana ihanet" suçlaması yöneltilen derginin Genel Yayın Yönetmeni Rudolf Augstein, yazı işleri müdürleri ve haberi yapan gazeteci Conrad Ahlers tutuklandı.

Ancak Der Spiegel çalışanları hakkındaki iddialar mahkemede kanıtlanamadı. Federal Mahkeme, 1965 yılında Augstein ve Ahlers hakkında gizli bir belgeyi ifşa ettikleri suçlamasını geri çevirdi ve hatta kararda dönemin Savunma Bakanı Franz Josef Strauß'un görevini kötüye kullandığının altı çizildi. Der Spiegel dergisi bu skandaldan güçlenerek çıktı.