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Ekonomi
Deutsche Welle

Alman ekonomisinde Türkiye endişesi

Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olan Almanya’da iş dünyası referandum sonrası gelişmeleri yakından izliyor. Alman Sanayi Birliği Başkanı, Erdoğan’a Türkiye’nin ekonomik çıkarlarını düşünmesi çağrısı yaptı.

18 Nisan 2017 21:29

Alman iş dünyası, 16 Nisan Anayasa referandumu sonrası gelişmeleri yakından izliyor. Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Referandum sonucu beni endişelendiriyor. Türkiye giderek Avrupa temel değerlerinden uzaklaşıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl üçte bir oranında azalan yabancı doğrudan yatırımlara bağlı olduğunu hatırlatan Kempf, Almanya'nın Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı olduğuna işaret etti.

Kempf, "Türkiye'de 6 bin 800 civarında Alman firması aktif. Ortak ticaret hacmi 37 milyar euro civarında” dedi. Ekonominin güvenilirlik ve tahmin edilebilirliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Kempf, Türkiye'nin Avrupa’da güçlü ekonomik partnerlere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

BDI Başkanı, "Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin ekonomik çıkarları için Avrupalı partnerlerinin güven temelinin daha fazla sarsılmamasını sağlamalı” ifadeleri kullandı.

BGA: Büyük bir endişeyle izliyoruz

Alman Toptancılık, Dış Ticaret ve Hizmetler Birliği (BGA) Başkanı Anton Börner de açıklamasında "Büyük bir endişeyle izliyoruz. Aynı zamanda hükümetin Türkiye'nin yeniden bölünmesine karşı harekete geçmek ve AB ile uzman odaklı bir tartışmaya geri dönmek için elinden geleni yapmasını umut ediyoruz” dedi.

Börner, buna seçim prosedürleri ve ülkedeki hukuk güvenliğinin garantiye alınması gibi açık soruların da dahil olduğunu kaydetti.

Wansleben'den istikrar vurgusu

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Martin Wansleben ise yaptığı açıklamada, "Alman ekonomisi için Türkiye’deki durumun istikrarlı hale gelmesi ve firmalar için güvenilir çerçeve koşullarının sağlanması önemli” dedi.

Türkiye, 2016 yılında 37 milyar euroluk ticaret hacmiyle Almanya’nın en büyük 20 ticaret ortağı arasında yer almıştı. Ülkede 6 bin 800’den fazla Alman firması faaliyette. Türkiye için Almanya en önemli ticaret ortağı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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