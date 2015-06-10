Alman ekonomisinde Rusya endişesi



Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren Alman şirketlerini temsil eden Alman Ekonomisi Doğu Komitesi (OA), Rusya'ya yaptırımları eleştirerek sonuçları konusunda uyardı.

OA Başkanı Eckhard Cordes, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ilişkilerde tamamen bir kopuşa neden olabileceği uyarısında bulunarak, “Birbiri hakkında değil, birbiriyle konuşmak parolamız olmaya devam etmelidir“ dedi.

Ukrayna krizi nedeniyle kaybedilen güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Cordes, Başbakan Angela Merkel'in Ukrayna konusunda iki tarafla da diyalog halinde barışçı bir çözüm bulma çabalarını da övdü.

"Rusya Çin'e yönelir"

Rusya'nın dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin oluşturduğu Yediler Grubu'ndan dışlanmasının yanlış olduğunu söyleyen Cordes, “Ekonomik yaptırımlar ve izolasyon politikası mevcut sorunları çözmeyecektir. Bu tür adımlar Rusya'yı sadece Avrupa'dan uzaklaştırıp Çin'e yakınlaştıracaktır“ diye konuştu.

Alman Ekonomisi Doğu Komitesi Başkanı, Avrupa'nın Rusya'yı karşısına alarak birşey yapamayacağını belirterek, Vladivostok'tan Lizbon'a uzanan bir ortak serbest ticaret bölgesi oluşturulması için Rusya'nın kazanılması gerektiğini söyledi.

Rusya'da yaklaşık 6 bin Alman şirketi faaliyet gösteriyor. OA verilerine göre Rusya'daki faaliyetler Almanya'da yaklaşık 300 bin kişilik istihdam sağlıyor. Rusya'da ise yaklaşık 250 bin kişi Alman firmaları için çalışıyor. Batı'nın Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle iki ülke arasındaki ticari ilişkiler darbe aldı. 2015 yılının ilk çeyreğinde Rusya'ya Alman ihracatı üçte bir oranında azaldı.