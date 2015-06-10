T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Alman ekonomisinde Rusya endişesi

Alman iş dünyası Rusya’ya yaptırımlardan rahatsız. Alman Ekonomisi Doğu Komitesi, ilişkilerin tamamen kopabileceği uyarısında bulundu.

10 Haziran 2015 13:54


Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren Alman şirketlerini temsil eden Alman Ekonomisi Doğu Komitesi (OA), Rusya'ya yaptırımları eleştirerek sonuçları konusunda uyardı.

OA Başkanı Eckhard Cordes, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ilişkilerde tamamen bir kopuşa neden olabileceği uyarısında bulunarak, “Birbiri hakkında değil, birbiriyle konuşmak parolamız olmaya devam etmelidir“ dedi.

Ukrayna krizi nedeniyle kaybedilen güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Cordes, Başbakan Angela Merkel'in Ukrayna konusunda iki tarafla da diyalog halinde barışçı bir çözüm bulma çabalarını da övdü.

"Rusya Çin'e yönelir"

Rusya'nın dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin oluşturduğu Yediler Grubu'ndan dışlanmasının yanlış olduğunu söyleyen Cordes, “Ekonomik yaptırımlar ve izolasyon politikası mevcut sorunları çözmeyecektir. Bu tür adımlar Rusya'yı sadece Avrupa'dan uzaklaştırıp Çin'e yakınlaştıracaktır“ diye konuştu.

Alman Ekonomisi Doğu Komitesi Başkanı, Avrupa'nın Rusya'yı karşısına alarak birşey yapamayacağını belirterek, Vladivostok'tan Lizbon'a uzanan bir ortak serbest ticaret bölgesi oluşturulması için Rusya'nın kazanılması gerektiğini söyledi.

Rusya'da yaklaşık 6 bin Alman şirketi faaliyet gösteriyor. OA verilerine göre Rusya'daki faaliyetler Almanya'da yaklaşık 300 bin kişilik istihdam sağlıyor. Rusya'da ise yaklaşık 250 bin kişi Alman firmaları için çalışıyor. Batı'nın Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle iki ülke arasındaki ticari ilişkiler darbe aldı. 2015 yılının ilk çeyreğinde Rusya'ya Alman ihracatı üçte bir oranında azaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanRusyaEkonomisi Doğu KomitesiAvrupaAlman Ekonomisi Doğu KomitesiBaşkanı Eckhard Cordes Batı RusyaCordes Başbakan Angela Merkel UkraynaYediler GrubuCordesEkonomisi Doğu Komitesi Başkanı Avrupa RusyaVladivostok Lizbon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24