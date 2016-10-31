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Ekonomi
Deutsche Welle

Alman devleti emlak zengini oldu

Almanya'daki demografik değişik devleti emlak zengini yapıyor. Alman devletine sahipsiz olduğu için miras kalan 10 bin gayrımenkul var.

31 Ekim 2016 16:54

Almanya'da devlet gayrımenkullerin en büyük varisi. Alman haber ajansı dpa, eyalet hükümetleriyle bölge valiliklerinden edindiği bilgilere göre devletin 16 eyalette 10 bin dolayında konut ve diğer gayrımenkulü bulunuyor. Miras zengini eyaletlerin başında Bavyera geliyor.

Bavyera Eyaleti Maliye Bakanlığının verilerine göre 3 bin 857'si tek başına diğerleri ise hisseli olmak üzere 7 bin 251 konutun tapusu Bavreya eyaletinin elinde. Alman yasalarına göre varis bulunamadığı ya da varis mirası reddettiği takdirde gayrımenkul devlete kalıyor.

Ancak eyalet yönetimi bu durumdan memnun değil. Bavyera Maliye Bakanlığına göre devlete geçen konut, arsa, otel ve işyeri gibi gayrımenkullerin satışı hazineye para kazandırmakla birlikte gayrı menkullerin idari masrafı yüklü harcamayı gerektiriyor. Uzmanlar devlete devredilen gayrımenkul sayısının artmasında nüfus yapısının değişmesi ve akrabasız yaşlıların sayısının artması önemli rol oynuyor.

Sayı artıyor

Eyaletin ekonomik yapısı güçlü olmayan bölgelerde devlete kalan konutların sayısı artıyor. Bavyera eyaletinde devlete kalan ev sayısı 2005 yılında 351 iken, bu sayı 2015 yılında 535'e çıktı. Devlete devredilen meskenlerin ipotek borcu henüz kapatılmamış olanları da bulunuyor.

Devlet aynı zamanda yarı harap ve oturulmaz haldeki binlerce konutun da sahibi. Miras ortaklığı da idari işlemlerin uzamasına yol açıyor. Gayrımenkul fiyatlarının hızla arttığı kent eyaletlerdeki devletin varisi olduğu konutlar hazineye para kazandırıyor. 16 eyaletin en küçüğü olan Bremen'de devlete miras kalmış tek bir konut dahi bulunmuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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