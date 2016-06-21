Alman basınından özetler - 21.06.2016

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in Polonya'daki NATO tatbikatını

eleştirmesi koalisyon ortağını kızdırdı. Der Tagesspiegel'in konuya ilişkin yorumu

şöyle:

"Gabriel ve Steinmeier, bazı partnerlerin şaşırdığını fark ediyor mu acaba? Bu yeni

söylem, yüzde 20 barajının altına düşme tehlikesi içindeki her halk partisinin bir ifadesi

ya da maksadı mı? TTIP konusunda bir hesap olduğu anlaşılabilir. Bu konuda çoğu

Alman'ın şüpheleri var. Ama SPD, Rusya yanlısı, NATO karşıtı olarak hiçbir şey

kazanamaz. Bu şekilde sadece Sol Parti'ye değil AfD'ye de benziyor.

Kendilerini orta

kesme yabancılaştırıyorlar. Anketlere göre, Almanların yüzde 80'i Rusya'yı artık bir

partner olarak görmüyor. Çoğunluk savunmaya daha fazla para harcanmasını istiyor.

Şu ana dek Sol Parti'nin kestirilemezliği, SPD-Sol Parti-Yeşiller koalisyonu için ana

engel olarak görülmüştü. Yanıltıcı bir SPD de bu konuda yararlı olamaz."

Münih merkezli Abendzeitung'un yorumu ise şöyle:

"Gazetelerin internet sitelerindeki yorum köşelerinde Steinmeier için yapılan övgülerin,

Kremlin tarafından ödenen güçlerce yönetildiği söyleniyor. Bu

canlılara “troller”

deniliyor. Ve bunlar gerçekten varlar. Ancak bu, politik tepkiyle kamu onayı arasındaki

karşıtlığı açıklamaya yeterli mi? Hayır, pek çok gazetedeki tecrübe bunu öğretti.

NATO'ya yönelik eleştirel ifadeler Putin tarafından finanse edilmiş Moskova yanlılarınca

yapılmıyor, tam aksine ideolojik açıdan hiç de körleşmiş görünmeyen okuyucular

tarafından yapılıyor. Burada konuşan Brandt-Bahr nesli… Sosyal liberallerin detant

politikasını taşımış olan ve şimdi yeni bir çatışmadan korkan nesil… Bu insanlar, bunun

büyük çoğunluğunun Putin'den kaynaklandığını, Rus Devlet Başkanı'nın da güvercinden

çok bir şahin olduğunu pek tabii biliyorlar. Ancak Batı'nın da her zaman gerilimin

azaltılmasına katkı sağlamadığını da hissediyorlar. Steinmeier de daha farklı bir şey

söylemedi. Haklı olarak."

Heilbronner Stimme'nin aynı konuya ilişkin yorumu:

“Eski Başbakan adayı içerik olarak haklı.

Bu askeri iğnelemelerin amacı ne? Rusya'yı

etkilemek mi? Baltık ülkeleri ve Polonya'nın artan güvenlik ihtiyacı anlayışı yarardan çok

zarar verecektir. Çünkü siyasi olarak hiçbir şey yolunda değil yani bu şekilde bloke

ediliyor… Temel öncelik olarak siyasetin askeri olandan önce geldiğini yeniden

hatırlatmak gerek. Bunun iki tarafın da ekonomisine faydası olacaktır.”

Aachener Nachrichten gazetesi, İngiltere'deki referandum öncesi AB-İngiltere

ilişkilerine dair bir yoruma yer veriyor:

“Şu sözler İngiltere'nin büyük şairi William Shakespeare'a ait: ‘Bir dost diğer dostun

zayıflıklarını taşımalıdır.' İngiltere'nin

AB'ye yönelik tutumu için bu kesinlikle geçerli

değil. Perşembe günü çoğunluk Brexit'e karşı oy verse bile. Eski Başbakan Helmut

Kohl'ün eski İngiliz Başbakanı Margret Thatcher'e karşı tutumuyla ilgili söyledikleri daha

uygun: ‘Sürekli kavga halindeki bir arkadaşlığın söz konusu olduğunu' söylemişti.

İngilizlerin çoğunun bu özel ilişkiye ayrıcalık vermesini ummaktan başka yapacak bir

şey yok.”