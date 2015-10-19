Alman bakanlardan Pegida uyarısı

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Alman Birinci Kanalı ARD’ye açıklamasında İslam karşıtı oluşum Pegida’yı sert bir biçimde eleştirdi. Bakan, Pegida’nın kuruluşunun birinci yıl dönümü nedeniyle büyük bir gösterinin beklendiği Dresden kentinden yaptığı canlı bağlantıda "Organizatörler ağır derecede aşırı sağcılardır. Onlar sığınmacıların hepsini toptan suçlu ve politikacıları da vatan haini olarak niteliyorlar. Bu her türlü demokratik uzlaşıdan uzaktır" diye konuştu.

Bakan, yabancı karşıtı oluşumun düzenleyeceği gösteriye katılacaklar için "Oraya giden herkes toplumu kışkırtanların peşinden gittiğini bilmeli" diye konuştu.

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas da Berlin’de yaptığı açıklamada Pegida’nın şiddete dönüşen nefret tohumları ektiğini belirterek "Cani ve Hitler bıyıklıların arkasında yürüyen kimsenin bir mazereti olamaz" diye konuştu.

İslam karşıtı Pegida’nın kuruluşunun birinci yıl dönümünde Dresden’de 10 bin kişinin sokaklara dökülmesi bekleniyor. Dresden polisi, Pegida yanlısı gösterinin yanısıra en az 8 karşıt gösterinin yapılacağını duyurdu. Dresden polisi sözcüsü, diğer eyaletlerden polis takviyesi talebinde bulunduklarını ayrıca federal polisin de destek vereceğini kaydetti.