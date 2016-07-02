Alman astronottan 'uzaylı' açıklaması



Alman astronot Alexander Gerst, Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerine yaptığı açıklamada, dünya dışı yaşamı olası bulduğunu söyledi.

Gerst, “Gökyüzünde yüz milyar çarpı yüz milyar tane yıldız görüyoruz. Başka yıldız sistemlerinde yaşam için koşulların bulunması şansı bana çok yüksek görünüyor” dedi.

2018 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk Alman komutan olarak yeniden uçacak olan Gerst, “Yalnız olmadığımızı tasavvur edebiliyorum” ifadelerini kullandı.

“Mars yaşamın kökeni hakkında bilgi sunabilir”

Alexander Gerst, gazetenin Mars'a planlanan yolculukla ilgili sorularını da yanıtladı. Gerst, “Mars bize kendimiz hakkında pek çok bilgi sunabilir. Yaşamın kökeni ve evrende yalnız olup olmadığımız konularında” şeklinde konuştu.

Bu yaşamın bizimkine benzeyip benzemediği ise Gerst için çok önemli bir konu. Gerst, “Eğer bizimkine benziyorsa o zaman aynı kaynaktan ortaya çıkmış olmamız şansı yüksek” dedi.

Alman astronot, “Eğer Mars'taki yaşam bizimkinden çok farklıysa onu tanımadığımız gerçeği mümkün” ifadelerini kullandı.

2014 yılının mayıs ayında ISS'e ulaşan Gerst, uzayda toplam 6 ay görev yapmıştı.