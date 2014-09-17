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Dünya
Deutsche Welle

Alman askerleri Irak yolcusu

İD'e karşı mücadele kapsamında Almanya, Irak'ta peşmergelere silah eğitimi vermeye hazırlanıyor.

17 Eylül 2014 23:59


Alman ordusundan çarşamba günü yapılan açıklamada, peşmergelere gönderilecek silahların kullanım eğitimini vermek üzere, 7 Alman askerinin cuma günü Erbil'e hareket edeceği bildirildi.

Irak'taki peşmergelere verilecek eğitime gelecek günler içinde hemen başlanması planlanıyor. Alman hükümeti Ağustos ayı sonunda Irak'taki Kürtlere silah yardımı yapılmasını kararlaştırmıştı. Bu kapsamda Alman askerlerinin, gönderilecek silahların kullanımına dair eğitim vermeleri planlandı.

Kısa süre önce Erbil'e gönderilen 6 askerden oluşan ilk ekip, ülkede Almanya'nın gönderdiği yardımları koordine ediyor. Savunma Bakanlığı, cuma günü gönderilecek ikinci ekiple birlikte peşmergeye eğitim verilmeye başlanacağını bildiridi. Ekibin, belirli bir süre silah eğitimini yürütmesi, ardından işi daha önce ülkeye gönderilen 40 Alman paraşütçüye devretmesi öngörülüyor.

Almanya'nın silah sevkiyatının başlamasından kısa süre sonra, birer günlük eğitimlerin de başlayacağı bildiriliyor. Savunma Bakanlığı sözcülüğünün verdiği bilgilere göre, ilk sevkiyatın 24 Eylül'de yapılması planlanıyor. Silah kullanım eğitimi kapsamında ayrıca 30 peşmerge de Bavyera Eyaleti'ndeki Hammelburg ve Bremen'e getirilerek, Almanya'da eğitime tabi tutuluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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