Alman - Amerikan ilişkileri sınavda

Almanya Başbakanı’nın Kongre’de konuştuğu ve özgürlük madalyasıyla ödüllendirildiği keyifli ABD ziyaretleri geride kaldı. Merkel bu kez, krizlerin tam ortasında yabancılaşan bir dostla bir araya gelecek. Dinleme krizinden sonra şimdi de Ukrayna krizi başkentleri kara kara düşündürüyor. Heritage Vakfı uzmanlarından Nile Gardiner, Alman – Amerikan ilişkilerinin yara alabileceğini belirtiyor.

Almanya ile bazı Avrupa ülkelerinin enerji bağımlılığı nedeniyle Rusya’ya ‘yatıştırma’ politikası uyguladığını öne süren Gardiner şöyle devam ediyor:

“Rusya politikası yüzünden Berlin ile Washington arasında derin görüş ayrılığı çıktı. Başkan Obama daha sert davranmasını isteyenlerin ağır baskısı altına girecek. ABD’nin yaptırımları oldukça sertleştireceğini, Almanların ise mütereddit davranacağını tahmin ediyorum. Ukrayna krizinin, Almanya - ABD ilişkilerinin daha da soğumasına yol açabileceği görüşündeyim.”

Putin'e karşı dayanışma

Alman Marshall Fonu’nun yeni başkanı Karen Donfried bu görüşe kesinlikle karşı çıkıyor. Donfried, “Atlantik aşırı koordinasyonun şimdiye kadar çok iyi netice verdiği kanaatindeyim. Rusya ile enerji ve ticaret işbirliği Avrupa açısından önem arz ediyor. Şimdiye kadar başlattıkları yaptırımlar, Rusya’ya baskı yapmaktan kaçınmadıklarını gösteriyor. Putin’in, dayanışma içinde olduğumuzu görmesi fevkalade önemli”, diyor.

Angela Merkel, Avrupa'dan farklı beklentileri olan ama aynı zamanda ağır iç politik baskıya da maruz kalan bir ABD Başkanı’yla bir araya gelecek. Washington’daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nden Heather Conley, ‘Obama yönetiminin Avrupa’nın kaygılarını ciddiye almasını arzulardım’ diyor ve ekliyor:

“Bu önemli buluşmanın tam da zamanıydı. İki lider, Batı’nın Rusya politikasının dramatik bir şekilde sona erdiği bir dönemde bir araya geliyor. Yeni politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Almanya’nın bunda üstleneceği rol ortak arayışın başarıya ulaşması açısından büyük önem taşıyor.”

'Bağlar gevşemedi'

Dinleme skandalında Başkan Obama'nın Alman konuğuna siyasi ödün vereceğini sanmadığını belirten Heritage vakfı uzmanı Gardiner gibi Donfried de, ‘karşılıklı dinlemeleri yasaklama anlaşmasına' şans tanımıyor. Ancak Donfried dostlar arasına kara kedi girdiğine de inanmıyor.

Almanya ile ABD arasındaki kuvvetli bağların dinleme skandalının da zarar vermediğini belirten Donfried,

“Farklı değerlendirmelerin olması doğaldır ve dinleme skandalı da ilişkileri zorlamıştır. Ancak Ukrayna, İran ve Suriye politikalarındaki ahenk ne kadar sıkı işbirliği yaptığımıza örnektir”, diyor.

Amerikalı uzmanlar ayrıca, AB ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşmasını başarmanın kolay olmayacağını belirtiyor ve Avrupa'dan sonra ABD'de de anlaşmaya karşı olanların sesinin yükselmeye başladığına dikkat çekiyorlar.