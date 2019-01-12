‘Allahu Ekber' diye bağıran gence para cezası

İsviçre’nin Schaffhouse kentinde sokakta yüksek sesle ‘Allahu Ekber’ diyen Orhan E. para cezasına çarptırıldı. Orhan E., Müslümanların söz konusu ifadeyi selamlaşmak ve olumlu ifadeler için kullandığını iddia etti.

Diken'in İsviçreli 20 minutes gazetesinden aktardığına göre, 22 yaşındaki Türkiye kökenli Orhan E. sokakta yüksek sesle ‘Allahu Ekber’ dediği için 150 Frank (yaklaşık 850 lira) para cezasına çarptırıldı.

Olay Mayıs 2018’de meydana geldi. Orhan E.’nin iddiasına göre bir dernek önünde beklerken yanındaki arkadaşına ‘Allahu Ekber’ dedi. O esnada oradan geçen bir polis ise yanlarına yaklaşarak söz konusu ifadeyle ne demek istediğini sordu. Orhan E. ise polise yanıt olarak “Bu kelimelerin kötü bir anlamı yok. Müslümanlar selamlaşmak için bu kelimeleri kullanır. Bu ifade aynı zamanda olumlu bir şeyi vurgulamak için de kullanılır. Mesela, hava güzel, Allahu Ekber” dedi.

Ancak Orhan E.’nin ifadesi polisi ikna edemedi. Polis, Orhan E.’nin ‘yüksek ve sert’ bir sesle söz konusu ifadeyi kullandığı belirterek, kamu düzenini bozmaktan 150 Franklık para cezası kesti.

Ayrımcılığa uğradığını ve travma yaşadığını söyleyen Orhan E., durumun daha karmaşık bir hal almaması için cezayı öderken “Ben burada doğdum ve İsviçre’de böyle bir şey yaşacağım hiçbir zaman aklıma gelmezdi” dedi. Schaffhouse kentinde ilk defa böylesi bir nedenle ceza kesildiği bildirildi.

Güvenlik yetkilileri intihar bombacılarının kendilerini infilak ettirmeden önce yüksek sesle ‘Allahu Ekber’ dediklerine dikkat çekerek polisin tavrının yerinde olduğunu söyledi.