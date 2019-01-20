All-Star 2019'un galibi Asya Karması

Tahincioğlu All-Star 2019, görsel şölenler eşliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıya verilen kısa arayla birlikte düzenlenen organizasyonda Yetenek Yarışması, Üç Sayı Yarışması ve Smaç Yarışması gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören organizasyona birçok ünlü isim de katılım gösterdi.

All-Star'ın son bölümü olan Asya ve Avrupa Karması arasındaki mücadeleyi 147-146 Türk Telekom başantrenörü Burak Gören yönetimindeki Asya Karması kazandı. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Türk Telekom'dan Kenny Gabriel oldu.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu All Star 2019'u birlikte takip ettiler.

Yetenek Yarışması'nın galibi Doğuş Özdemiroğlu

Organizasyonun başlangıcında yapılan Yetenek Yarışması'nın kazananı Darrüşşafaka Tekfen'den Doğuş Özdemiroğlu oldu.

Yetenek Yarışması'na Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Şehmus Hazer (Banvit) ve Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom) katılırken, ilk turu 27 saniyede tamamlayan Berke Aygündüz ve Doğuş Özdemiroğlu Yetenek Yarışması'nda finale kalan isimler oldu. Final bölümünü 26 saniyede tamamlayarak geçen seneki 30 saniyelik sürenin altına inen Doğuş Özdemiroğlu, Yetenek Yarışması'nın kazananı oldu. Berke Aygündüz ise 30 saniye ile yarışmayı ikinci tamamladı.

Üç Sayı Yarışması'nı Marko Guduric kazandı

Organizasyonun ikinci aşamasında gerçekleştirilen Üç Sayı Yarışması'nı Marko Guduric galip bitirdi.

Üç Sayı Yarışması'nda Aaron Harrison (Galatasaray), Andy Rautins (Bahçeşehir Koleji), Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Slyven Landesberg (Türk Telekom) ve Yiğit Arslan (TOFAŞ) yer alırken, eleme turunda 14 sayıyla Aaron Harrison, 16 sayıyla Can Maxim Mutaf, 14 sayıyla Rodrigue Beaubois, 12 sayıyla Sylven Landesberg ve 18 sayıyla Yiğit Arslan, Üç Sayı Yarışması'na veda eden isimler oldu. Bahçeşehir Koleji'nden Andy Rautins 22 ve Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric ise 21 sayıyla finale kaldı.

Final turunda 20 sayı bulan Marco Guduric, Üç Sayı Yarışması'nda şampiyonluğa ulaştı. Andy Rautins ise 16 sayıyla ikinci oldu.

Kenny Gabriel, Smaç Yarışması'nda birinci oldu

Pınar Karşıyaka'dan Chris Evans, Türk Telekom'dan Kenny Gabriel, Gaziantep Basketbol'dan Shaq Mckissic ve Galatasaray'dan Zach Auguste'nin yer aldığı All-Star'ın ilgiyle takip edilen bölümü olan Smaç Yarışması'nı ise Kenny Gabriel kazandı.

Smaç Yarışması'nın ilk turunda Chris Evans 86 puan, Kenny Gabriel 99 puan, Shaq Mckissic 95 puan ve Zach Auguste 100 puan alarak ilk turu tamamladı. Kenny Gabriel ve Zach Auguste topladıkları puanlarla finale kalan isimler oldu.

Büyük heyecana sahne olan finalde 99 puan toplayan Türk Telekom'dan Kenny Gabriel şampiyonluğa ulaşırken, Galatasaraylı Zach Auguste ikinci smacını gerçekleştiremeyince 49 puanla ikinci oldu.