All-Star 2018'de kazanan Asya Karması

Yetenek Yarışması\'nda zafer Yiğit Arslan\'ın

Üç Sayı Yarışması\'nı Brady Heslip kazandı

Onuralp Bitim, Smaç Yarışması\'nda birinci oldu

Ayşe Begüm Onbaşı alkış topladı

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu All-Star 2018, Sinan Erdem Spor Salonu\'nda düzenlendi.

Basketbol Süper Ligi\'nde ilk yarının bitmesinin ardından düzenlenen organizasyonda Yetenek Yarışması, Üç Sayı Yarışması ve Smaç Yarışması yapıldı. Birçok ünlü ismin katıldığı organizasyon, büyük ilgi gördü.

All-Star\'ın en önemli aşaması olarak kabul edilen Asya Karması - Avrupa Karması mücadelesinde kazanan Asya Karması oldu. Asya Karması, Avrupa Karması\'nı 151-142 mağlup etti.

Maçın en değerli oyuncusu, (MVP) TOFAŞ\'tan Barış Ermiş olurken, En Sosyal MVP ödülü ise Beşiktaş\'tan DJ Strawberry\'e verildi.

YETENEK YARIŞMASI\'NDA ZAFER YİĞİT ARSLAN\'IN

Organizasyonun ilk aşamasında düzenlenen Yetenek Yarışması\'nın kazananı Yiğit Arslan oldu.

Yetenek Yarışması\'na Erkin Şenel (Banvit), Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (Tofaş), Moustapha Fall (Sakarya BŞB), Emircan Koşut (Darüşşafaka) ve Can Uğur Öğüt (Gaziantep) katıldı.

Final istasyonunu 31 saniyede tamamlayan Yiğit Arslan ilk sırayı alırken, Yetenek Yarışması\'nın da galibi oldu. Finalde ayrıca, Erkin Şenel de 41 saniye ile ikinci oldu.

ÜÇ SAYI YARIŞMASI\'NI BRADY HESLIP KAZANDI

Organizasyonun ikinci aşamasında yapılan Üç Sayı Yarışması\'nı Trabzonspor\'dan Brady Heslip kazandı.

Üç Sayı Yarışması\'na Scott Wood (Pınar Karşıyaka), William Baron (Eskişehir), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Brady Heslip (Trabzonspor), Ryan Toolson (İstanbul BBSK), Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan) katıldı.

Eleme turunda William Baron, Ryan Toolson, Sertaç Şanlı ve Melih Mahmutoğlu, Üç Sayı Yarışması\'na veda etti.

İlk turda 23 puan toplayan Brady Heslip finalde de 22 puan toplayarak Üç Sayı Yarışması\'nda şampiyonluğa ulaştı.

ONURALP BİTİM, SMAÇ YARIŞMASI\'NDA BİRİNCİ OLDU

Organizasyonun en dikkat çeken etkinliği olan Smaç Yarışması\'nı Anadolu Efes\'ten Onuralp Bitim kazandı.

Banvit\'ten Adonis Thomas, Muratbey Uşak\'tan Richard Solomon, Trabzonspor\'dan Christopher Obekpa, Beşiktaş Sompo Japan\'dan Josh Adams, Yeşilgiresun Belediye\'den Erkan Yılmaz ve Anadolu Efes\'ten Onuralp Bitim, Smaç Yarışması\'nda mücadele etti.

Smaç Yarışması\'nın ilk turunda Adonis Thomas 74 puan, Christopher Obekpa 81 puan, Erkan Yılmaz 81 puan, Richard Solomon 89 puan, Josh Adams 89 puan ve Onuralp Bitim de 97 puan alarak ilk turu tamamladı.

Büyük bir heyecana sahne olan final bölümünde toplamda 100 puan toplayan Anadolu Onuralp şampiyonluğa ulaşırken, Josh Adams da 73 puanla ikinci oldu.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI ALKIŞ TOPLADI

Smaç, yetenek ve üç sayı yarışmalarının yanı sıra yapılan şovlar da izleyenleri büyüledi. Asya ile Avrupa karmaları arasında oynanan All-Star maçının periyot arasında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı gösteri düzenledi. Ayşe Begüm, seyircilerden büyük alkış aldı.

Şarkıcı Murat Boz mini bir konser düzenlerken, Anadolu Ateşi de seyircilere görsel bir şölen sundu.

ALL-STAR\'DA FORMALAR DAFRON\'DAN

Tahincioğlu All-Star 2018 \'de oynanan Asya-Avrupa karması gösteri maçında takımları DAFRON giydirdi.

Üretimi Türkiye\'de yapılan ve 200 bin tekstil stoğu, 950 kalem ürün stoğu ile müşterilerine hizmet ve destek veren DAFRON tamamen yerli bir marka olmasıyla dikkat çekiyor. Tüm ürünlerini Türkiye\'de üreten DAFRON basketbolda 5 takımı baştan aşağıya giydirirken, 2018 All Star organizasyonunun forma tedarikçisi oldu.

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