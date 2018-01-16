All-Star 2018'de kadrolar belli oldu

İSTANBUL,(DHA) - AVRUPA\'nın En İyi Basketbol Ligi\' olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin en büyük yıldızları, 21 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu\'nda düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2018\'de bir araya geliyor. Avrupa Karması\'ndan Errick McCollum\'ın (Anadolu Efes) en yüksek oy rakamına ulaştığı oylama sonucunda kesinlik kazanan Asya ve Avrupa karmaları, yılın basketbol olayında bir araya gelerek tüm spor severlere şölen tadında bir gün sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bu yıl 15\'inci kez düzenlenecek olan \'Tahincioğlu All-Star 2018\'de karşı karşıya gelmeye hazırlanan Asya ve Avrupa karmalarını belirleyen oylama sona erdi.

Yapılan oylama sonucunda Avrupa Karması\'ndan Errick McCollum (Anadolu Efes), 13 bin 426 oyla oylama şampiyonu olurken, Asya Karmasında da Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş), 11 bin 483 oyla en üst sırada yer aldı.

Avrupa Karması ilk 5\'i: McCollum(Anadolu Efes), Wilbekin(Darüşşafaka), DJ Strawberry(Beşiktaş Sompo Japan), Brown(Anadolu Efes), Sertaç(Beşiktaş Sompo Japan)

Asya Karması ilk 5\'i: Barış Ermiş(TOFAŞ), Wanamaker(Fenerbahçe Doğuş), Datome (Fenerbahçe Doğuş), Mejia (TOFAŞ), Vidmar(Banvit)

Mücadelede Asya Karması\'na Eskişehir Basket\'in Başantrenörü Josep Berrocal, Avrupa Karmasına ise Darüşşafaka\'nın teknik patronu David Blatt koçluk yapacak.

TÜRKOĞLU: \"BASKETBOL SEVERLERİ UNUTULMAZ BİR GÜN BEKLİYOR\"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu All-Star 2018\'in üst düzey bir basketbol deneyimi sunacağını belirtti.

Türkoğlu, \"Avrupa\'nın en iyi ligi olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde boy gösteren yıldızlarımız, normal sezonun yorucu takvimine kısa bir ara verirken, tüm yetenekleriyle de basketbol severlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Tahincioğlu All-Star 2018 boyunca Parkenin Sihizbazları\'nın yanı sıra; birçok sürpriz konuk, basketbolumuzun en önemli etkinlikleri arasında yer alan bu organizasyonda bizlere eşlik edecek. Tüm basketbol severleri Tahincioğlu All-Star\'a bekliyoruz\" dedi.