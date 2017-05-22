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Yaşam

Alkollü baba, bıçakla kreş bastı

Saldırgan biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı

22 Mayıs 2017 00:34

Antalya'da eski eşinin oğlunu göstermediğini iddia eden alkollü baba, elindeki bıçakla çocuğun kaldığı kreşi bastı. Saldırgan güçlükle yakalanıp gözaltına alındı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Emrah Özen bir süre önce eşinden ayrıldı. İddiaya göre eski eşi bir süredir oğlunu göstermiyordu. Sabah saatlerinde Kepez ilçesindeki kreşe giden Özen alkollü olduğu gerekçesiyle içeri alınmadı. Saldırgan bir süre görevliyle tartıştı. Kapıdaki görevliyi yanındaki ekmek bıçağıyla tehdit eden Özen içeri girdi.

Kreş içerisinde büyük panik yaşandı. Saldırgan, kreş sahibinin odasına kapıyı kırarak girdi. Yetkili, saldırganın yere düşmesiyle odadan kaçarak kurtuldu.

Olay sırasında kreşte bulunan eski eş de oğlunu alarak kreşten uzaklaştı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Saldırgan biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

 

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