Alkışlar Göztepe'ye

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de şampiyon Galatasaray\'a evinde 1-0 yenilip sezonu 49 puanla 6\'ncı tamamlayan Göztepe, ilk yılında gösterdiği performansla alkış aldı. Tam 14 sene sonra Süper Lig\'e adını yazdıran sarı-kırmızılılar, kümede kalma hedefiyle başladığı maratonda hep üst sıralara oynadı. Son haftalara doğru Avrupa kupalarına da katılmayı amaçlayan Göztepe, hayaline ulaşamasa da 2017-2018 sezonunu mutlu bitirdi. Geride kalan 34 haftada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, 49 gol atıp 50 gol yedi. İzmir ekibi Bornova Stadı\'nda 29 puan toplayıp iç sahada en iyi performans gösteren 6 takımdan biri oldu. Göztepe deplasmanlarda da 20 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe\'de sezonun en istikrarlı futbolcusu ise orta sahada görev yapan Andre Castro oldu. Portekizli futbolcu 34 maçın 33\'ünde forma giydi. Toplam 2952 dakika süre alan 30 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 7 asistle oynadı.

Castro\'nun ardından en fazla süreyi 31 maçla Halil Akbunar aldı. Kaleci Beto ve kanat oyuncusu Gouffran da 30\'ar lig müsabakasında forma giymeyi başardı. Göztepe\'nin en golcü oyuncusu ise eski yıldızı Adis Jahovic oldu. Devre arasında Atiker Konyaspor\'a satılan Makedon oyuncu 14 kez fileleri sarstı. Jahovic\'in gidişiyle ocak ayında kadroya dahil edilen dünyaca ünlü golcü Demba Ba da 13 maçta 7 gol atarak takıma önemli katkı sağladı. Süper Lig\'deki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Tamer Tuna, kariyerine oldukça iyi başladı. Beşiktaş\'ta 2 sene Teknik Direktör Şenol Günaş\'in yardımcılığını yapan ve şampiyonluklar yaşayan genç çalıştırıcı, Göztepe\'de kendini ispatladı. Takıma pozitif futbol oynatmaya çalışan Tuna, sarı-kırmızılılarda hiç tartışılmadı. Sözleşmesi ay sonunda sona erecek Tamer Tuna\'nın bu hafta içinde Başkan Mehmet Sepil\'le görüşüceği bildirildi.

TARAFTAR MUHTEŞEMDİ

Süper Lig\'e ilk sezonunda renk getiren Göztepe\'de taraftar da herkesten tam not aldı. İç ve dış sahada adeta şov yapan sarı-kırmızılılar takımlarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Özellikle 8 bin kipasiteli Bornova Stadı\'nı her maç tıklım tıklım dolduran Göztepeliler, rakiplerinin korkulu rüyası oldu. En uzak deplasmanlarda bile tribündeki yerlerini alan taraftarlar son Galatasaray maçında da müthiş görüntüler oluşturdu. Sezonu İsyan Marşı\'yla başlatan binlerce sarı-kırmızılılı futbolsever yine İsyan Marşı\'nı söyleyip 2017-2018 sezonuna veda etti.

TUNA: \"FUTBOLU HEP GÜZELLEŞTİRDİK\"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Galatasaray maçıyla bitirdikleri 2017-2018 sezonunda başarılı bir görüntü ortaya koyduklarını söyledi. \"Futbolu her daim güzelleştirdik\" diyen Tuna, \"Lig 6\'ncılığı iyi bir sonuç. Galatasaray\'ı da yenmek istedik ama olmadı. Saha dışında kaldığında kötüleşen futbolu saha içinde tutarak güzelleştirmeye çalıştık. Bunu da yaptık. Göztepe ailesi olarak bu evde yaşayan herkesin önemli katkıları oldu. Herkese bu sezon için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hiçbir hakemi eleştirmedim. Bundan sonra gelecek sezonun planlaması başlamıştır. Hep dile getirdik Göztepe ile ilgili süreklilik esastır. Buna ben de dahilim\" dedi.

DEMBA BA KALACAK MI?

Devre arasında Çin\'in Shanghai Shenhua takımında Göztepe\'ye gelen Demba Ba, Beşiktaş yolcusu. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek Senegalli futbolcunun eski takımı Beşiktaş\'la en kısa sürede masaya oturacağı öğrenildi. Yeniden siyah-beyazlılara dönmeyi isteyen 33 yaşındaki Ba\'nın Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'le de bir araya geleceği ifade edildi. Beşiktaş\'a 2014-2015 sezonunda İngiltire Premier Lig takımlarından Chelsea\'den transfer edilen Ba o sezon 29 lig maçında 18 gol attı. Beşiktaş taraftarının adeta sevgilisi olan deneyimli futbolcu, 2016-2017\'nin devre arasında da Beşiktaş\'a geldi. Yaşadığı ağır sakatlık yüzünden Beşiktaş\'ta sadece 2 maçta 27 dakika oynayan Demba Ba 1 gol attı. Öte yandan Göztepe\'nin Cezayirli forveti Nabil Ghilas Galatasaray karşılaşmasında ciddi şekilde sakatlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Ghilas\'in beline darbe aldığı bildirildi. Oyuncunun son durumu hafta içinde netleşecek.