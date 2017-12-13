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Aliağa'da cezaevinde yangın - Yeniden

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki kapalı cezaevinde kalan bir mahkumun koğuştaki yatağını yakarak çıkardığı yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü

13 Aralık 2017 22:26

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'ndeki kapalı cezaevinde kalan bir mahkumun koğuştaki yatağını yakarak çıkardığı yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında söndürme çalışmalarına katılan 20 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.
Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'ndeki İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi\'nde kalan tutuklu ve hükümlülerden Fırat M., sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kaldığı koğuştaki yatağı tutuşturarak yangın çıkardı. Kampüsteki itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verilirken, yangına ilk olarak infaz koruma memurları müdahale etti. Ardından gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında koğuş kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 20 infaz koruma memuru ise Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay sırasında, diğer mahkumların haftalık telefon görüşmelerini yaptıkları için koğuşta bulunmadıkları belirtildi.
Fırat M.\'nin geçen 3 Kasım\'da da kaldığı 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi\'ndeki koğuşunda yangın çıkardığı, bu nedenle İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi\'ne nakledildiği öğrenildi.
Cezaevindeki yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Fırat M\'nin ise doktor raporu doğrultusunda müşahede altında tutulduğu belirtildi.

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