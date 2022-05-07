Ali Türkşen’den Nagehan Alçı yorumu: Dünyayı uzaylılar istila etse, antenlerini çıkarıp uzaylılarla anlaşabilecek bir kadın

Emekli Albay Ali Türkşen, katıldığı bir Youtube canlı yayınında “Her dönemin kadını” dediği Nagehan Alçı hakkında, “Alçı, şu anda uzaylılar dünyayı istila etse, antenlerini çıkarıp uzaylılarla anlaşabilecek bir kadın” yorumunu yaptı.

Lale Özan Arslan’ın Youtube kanalına konuk olan Türkşen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinde yanında bulunan Nagehan Alçı hakkında açıklamalarda bulundu.

“Kendi çıkarları neredeyse, onun yanında durabilecek bir kadın” diye bahsettiği Alçı hakkında, “Bu kadından siz ne hayır gördünüz bu güne kadar?” ifadelerini kullandı.

"Bu kadından siz ne hayır gördünüz bu güne kadar?"

Nagehan Alçı’nın “Laf ebeliğinden başka hiçbir şey yapmayan” biri olduğunu söyleyen Ali Türkşen’in açıklamaları şöyle:

“Bakın Nagehan Alçı kim, ben size söyleyeyim. Nagehan Alçı, şu anda dünyayı uzaylılar istila etse, antenlerini çıkarıp uzaylılarla anlaşabilecek bir kadın. Her dönemin kadını. Eğer kendi çıkarları neredeyse, onun yanında durabilecek bir kadın. Bu kadından siz ne hayır gördünüz bu güne kadar? Bugün televizyonlara çıktığında kime ne anlattı da ‘ne kadar doğru söylüyor, evet bu kadının fikirleri çok kıymetli’ diyecek bana bir fikrini söyleyin lütfen.

"Cezaevi güzel değilmiş di mi Nazlı hanım?"

Laf ebeliğinden başka hiçbir şey yapmayan, son derece ‘vırvır’ konuşan, içi boş, konuştukları boş, konuştukları beş para etmeyen bir kadın. Onun aynısının bir yaşlı modeli vardı. Kendisi cezaevinde yalvar yakar ‘ne olur beni çıkarın’ deyince, hiç konuşmuyor şimdi. Biz cezaevi hücrelerinde bu hanımefendilerin televizyon ekranlarında bizim için demediklerini bırakmadıkları programları izliyorduk. Bak ne oldu şimdi? Bir tanesinin sesi kesildi, hiç konuşmuyor şimdi. Cezaevi güzel değilmiş di mi Nazlı hanım?"