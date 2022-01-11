Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'e "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl, 1 ay hapis cezası

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, yargılandığı 'FETÖ' davasında "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 3 yıl, 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, Tezel hakkındaki adli kontrol tedbirinin de sürmesine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ali Tezel sağlık sorunları nedeniyle katılmazken, avukatı Görgün Danacı hazır bulundu. Danacı, soruşturmanın, müvekkilinin eski eşi tarafından yapılan şikâyet sonucu açıldığını söyledi. Danacı, Ali Tezel'in eski eşiyle olan boşanma davasına atıf yaptı. Çiftin çocuğunun, velayet konusundaki raporda 'şiddet uyguladığını iddia ettiği annesinin yanında kalmak istemediğini söylediğini' aktaran Danacı, eski eşinin Ali Tezel'i bu rapor sebebiyle şikâyet ettiğini öne sürdü.

Tezel hakkında, 2014'te Bank Asya'ya para yatırdığı için suçlama yapıldığını da hatırlatan avukat Danacı, o tarihte müvekkilinin gazeteci olması ve TMSF'ye devredilmesi sebebiyle Bank Asya'ya para yatırdığını anlattı.

Müvekkilinin, hakkında örgüt üyeliğinden hüküm verilen Ali Kuş isimli gazeteci tarafından çantasında bulunan bir obje sebebiyle özel hayatının hedef gösterildiğini savunan Danacı, "Yani müvekkil, örgütün güçlü olduğu zamanda özel yaşantısı sebebiyle hedef haline gelmiştir. Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Beraatine karar verilmesini istiyoruz" dedi.

3 yıl, 1 ay hapis

Mahkeme heyeti, sanık Tezel'e "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan önce 5 yıl hapis cezası verdi. Sanığın sosyal medyada Bank Asya'ya para yatırdığını beyan ettiğini ve bu konuda "propaganda yaptığını" belirten mahkeme, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını, eylemin niteliği ve özelliklerini, yatırılan para miktarını dikkate alarak cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi. Mahkeme, Tezel hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Ali Tezel, sosyal medya hesabından 'FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 13 Ocak 2020'de gözaltına alınmış ve ifade işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tezel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. (AA)