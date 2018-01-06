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Spor

Ali Say'dan Nazilli'ye söz

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ara transferin hareketli takımı Nazilli Belediyespor'la 1

06 Ocak 2018 15:04

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ara transferin hareketli takımı Nazilli Belediyespor\'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan sağ kanat oyuncusu Ali Say, başarı sözü verdi. 
Ligin ilk yarısını düşme hattında tamamladıktan sonra kadroda değişikliklere giden siyah-beyazlılara Karşıyaka\'dan gelen 24 yaşındaki futbolcu, \"Nazilli\'de başarılı olacağıma inanıyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte Nazilli\'yi layık olduğu yere taşımak için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.
Futbola Göztepe\'de başlayan ardından Karşıyaka altyapısına geçen Ali Say, Balçova Yaşamspor, Kartalspor ve Aydınspor 1923\'te de forma giydi. Bu sezon yeşil-kırmızılılarla 15 maça çıkan Ali Say, 3 gol atma başarısı gösterdi.

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