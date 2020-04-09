Ali Koç'un isteğiyle Cavani transfer listesinde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önerisiyle PSG forması giyen Edinson Cavani, sarı-lacivertli takımın transfer listesine girdi. Yıllık 7.5 milyon euro kazanan Uruguaylı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Fenerbahçe, TFF'den Takım Harcama Limitleri'ni de 1 yıllığına ertelemesi için Beşiktaş'la beraber öneri getirdi. Bu önerisine olumlu cevap bekleyen sarı-lacivertli yönetim, çalışmalarını ise buna göre yapıyor.



Gündem ise öncelikle sözleşmeleri sezon sonunda bitecek dünya yıldızları. Kulübün profesyonelleri bir süredir Başkan Ali Koç'un talimatıyla PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi takibe aldı.



Fotospor'un haberine göre; Cavani için görüşme ve bir teklif hazırlanabileceği belirtildi.



Uruguaylı golcü Edinson Cavani, 2013 yılından beri PSG forması giyiyor. O yıl, Napoli'ye 64 milyon Euro bonservis ödeyen Paris ekibi, yıldız golcünün bonservisini almıştı.



Edinson Cavani, PSG'de ayda 1.5 milyon Euro, yılda 15 milyon Euro kazanıyor.