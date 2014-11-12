Ali Haydar Yurtsever, hayatını kaybetti

Gazeteci Ali Haydar Yurtsever, dün akşam Avusturya’nın başkenti Viyana’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Yurtsever, uzun süredir Avusturya’da yaşıyordu.

Yurtsever, Hürriyet, Milliyet, Tercüman gazeteleri ile Anadolu Ajansı’nın temsilciliğini yapmıştı.

İstanbul ve İzmir’de tören

Ali Haydar Yurtsever için 14 Kasım 2014 Cuma günü saat 13.00’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önündeki tören sonrası, 15 Kasım Cumartesi günü öğle saatinde Yamanlar Cem Evi'nde yapılacak törenin ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ali Haydar Yurtsever kimdir?

1948 yılında Bingöl'ün Darabi köyünde dünyaya geldi. Gazeteciliğe 1968 yılında başladı. 1973 yılında kendi olanaklarıyla gittiği Viyana'da Hürriyet muhabiri olarak görev yaptı. 1980-1985 yılları arasında Ak-Ajans ve Tercüman gazetesi ile Yankı dergisinin Viyana muhabirliğini üstlendi. 1985 -2001 yılları arasında Milliyet'in Viyana ve Doğu Avrupa temsilciliğine ek olarak dünyanın değişik bölgelerindeki önemli olayları izledi. 28 Şubat 2001'de "ekonomik kriz" gerekçesiyle Viyana bürosu kapatılarak görevine son verildi. 1 Mart 2001'den itibaren, Anadolu Ajansı'nın (AA),Viyana Temsilcisi olarak göreve başladı. Bu görevinin yanı sıra TRT, BBC, DW, NPS ile WDR, TV ve Radyolarına haber ve program hazırladı. Yurtsever, evli ve iki çocuk sahibiydi.