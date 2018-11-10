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Aleyna Tilki, memleketi Seydişehir'de

Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)- ŞARKICI Aleyna Tilki, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gelerek yakınlarını ziyaret etti

10 Kasım 2018 21:08

Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)- ŞARKICI Aleyna Tilki, memleketi Konya\'nın Seydişehir ilçesine gelerek yakınlarını ziyaret etti. 
Memleketi Seydişehir\'e gelen şarkıcı Aleyna Tilki\'yi kent merkezinde gören hayranları, şarkıcıyla fotoğraf çektirdi. Bir kuyumcudan çıkarken görülen Aleyna Tilki, Seydişehir\'e yakınlarını ziyaret etmeye geldiğini belirterek, \'\'Babaannemin, annesi ve babası burada yaşıyor onları ziyarete geldim. Şimdi kuyumcuda altınlara falan bakıyorum. Sık sık Seydişehir\'e geliyorum. Konya\'da Mevlana Müzesi\'ni ziyaret ediyorum \'\' dedi.  
​FOTOĞRAFLI 

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