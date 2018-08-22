Aleyna, 4 kişiye can oldu (2)

AMELİYAT MASASINDA KALP NAKLİNDEN VAZGEÇMEK İSTEMİŞ

Antalya\'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aleyna Hatun Budanır\'ın bağışlanan kalbi, Burak Zeybek\'e (24) nakledildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla Zeybek yeni bir kalbe kavuşurken, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği kaydedildi. Burak Zeybek\'in ablası Burçin Kurt (29), kalp nakliyle ilgili sevinçli haberi Antalya\'nın Korkuteli ilçesinde kurban keserken aldıklarını söyledi. Bir saat içerisinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne gelerek gerekli tetkikleri yaptırdıklarını ifade eden Burçin Kurt, “Tetkikler olumlu çıktı. Kardeşimi ameliyat için hazırladılar. Tam ameliyata alacaklardı korkudan, \'Vazgeçtim ben istemiyorum\' dedi. Sağlık görevlileri araya girdi ve ikna ettiler çok şükür. Şimdi sağlığına kavuşup bizimle konuşmasını bekliyoruz. Daha uyandırılmadı ama ameliyat başarılı geçmiş\" diye konuştu.

Kardeşinin sigortacılık işiyle ilgilendiğini ve hayalleri olduğunu da anlatan Kurt, “Sağlığına kavuşunca işini büyütmek ve evlenmeyi hayal ediyordu. Nakil olduğu için çok sevinçliyiz\" dedi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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