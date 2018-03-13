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Spor

Alex Kore, Ödemiş'te çok mutlu

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, (DHA) Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta normal sezonun bitimine 4 maç kala liderlik koltuğunda oturan Ödemişspor'un Fildişi Sahilli yıldızı Yannick Alex Kore, Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi

13 Mart 2018 14:05

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, (DHA)

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8\'inci Grup\'ta normal sezonun bitimine 4 maç kala liderlik koltuğunda oturan Ödemişspor\'un Fildişi Sahilli yıldızı Yannick Alex Kore, Türkiye\'de çok mutlu olduğunu söyledi. 3\'üncü Lig yarışında büyük avantaj elde eden Ödemiş\'in bu sezon Adıyaman 1954\'ten transfer ettiği 25 yaşındaki forvet, ilçede ailesiyle birlikte yaşıyor. Eşi Annic ve 8 aylık bebekleri Yvan\'la Ödemiş\'te futbol hayatının en güzel günlerini geçirdiğini söyleyen Kore, \"Ödemiş gerçekten güzel bir yer. Ödemişliler ve taraftarlar beni her gördükleri yerde bağırlarına basıyorlar ve büyük bir ilgi gösteriyorlar. Bu durumu çalıştığım hiçbir yerde göremedim. Bu sevgiden aldığım destekle takımıma şampiyonluk yarışında daha fazla katkı sağlamaya çalışıyorum\" dedi. Türkiyede 2012 yılından bu yana 6 farklı amatör kulüpte forma giyen futbolcu, Ödemişspor\'da bu sezon 5 gol attı. 

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