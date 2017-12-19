Alevler, iki evi küle çevirdi

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, Fadime Sönmez\'e ait evde başlayan ve bitişikteki kendisine ait atıl durumdaki diğer eve de sıçrayan yangın korkuttu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, evde kimsenin bulunmaması olası yaralanma ve can kaybını önledi.

Selendi\'nin kırsal Rahmanlar Mahallesi\'ndeki Fadime Sönmez\'e ait tek katlı müstakil evden, dün saat 21.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Tam olarak söndürülmeyen sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı sanılan yangın kısa sürede tüm evi sarıp, bitişikteki yine Sönmez\'e ait olan atıl durumdaki diğer eve de sıçradı Alevlere 2\'si Selendi, 1\'i Kula ilçesi itfaiye ekibi ve Selendi Orman İşletme Şefliği\'ne ait arazözlerle müdahale edildi. yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevler güçlükle söndürülürken, evler kullanılmaz hale geldi. Fadime Sönmez ve birlikte yaşadığı kızı Fatma Sönmez\'in yangın sırasında komşularında olması olası yaralanma veya can kaybını önledi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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