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Spor

Aleix Vidal sezonu kapattı

Alaves maçında ayak bileğinden sakatlanan Barcelonalı Aleix Vidal'ın 5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı

12 Şubat 2017 16:09

Barcelona kulübü, Alaves maçında sakatlanan futbolcusu Aleix Vidal'ın sezonu kapattığını duyurdu.

Barcelona kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağ ayak bileğinden sakatlanan Aleix Vidal'ın Vitoria'da bir hastanede ameliyat olduğu ve5 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü bildirildi. Barcelona'nın 6-0 kazandığı Alaves maçının 87. dakikasında rakip takımdan Theo Hernandez'in bir müdahalesi sonrasında sakatlanan Aleix Vidal, sahayı sedye üzerinde terk etmiş ve acil servise götürülmüştü.

Defans ve orta sahada görev yapan 27 yaşındaki İspanyol futbolcunun Barcelona kulübüyle 2020 haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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