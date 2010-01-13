'Alçak koltuk' dünya basınında

T24 -

Türkiye, Suriye ve İran'a doğru kaydı

Türkiye eskiden Batı'ya yakındı

Her şey Davos ile başladı

'Aşağılamanın boyutu'

BBC: Kriz bir dizi yüzünden başladı

Eliezer: Gereksiz bir hareket

Guardian: Bozulma Gazze ile başladı



İsrail Basını: Türkiye haklı

NTV'nin haberine göre Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'a, Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon tarafından, Knesset'teki ziyareti sırasında hazırlanan mizansen ve ardından yaşanan diplomatik kriz bugün dünya basınında geniş yankı buldu.İsrail'in Haaretz ve Yedioth Ahranot gazeteleri, Netanyahu'nun, Türkiye'ye karşı uygulamalarında Lieberman'a desteğini belirttiğini yazdı.Haaretz gazetesi, Başbakanlık kaynaklarının, Büyükelçinin Danny Ayalon tarafından davet edilerek kınanması kararının Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'la ortaklaşa alındığını, ancak Netanyahu'nun bunu uygulama biçiminden haberi olmadığını bildirdi. Başbakanlık kaynakları, "Ancak olay anında, Başbakan Dışişleri Bakanına tüm desteğini verdi" diye konuştu.Netanyahu'nun kapalı kapılar ardındaki değerlendirmesinde de İsrail-Türkiye arasındaki ilişkilerdeki kötüye gidişten dolayı endişesini dile getirdiği ve "son iki yıl boyunca, Türkiye'nin Avrupa'dan ve ABD'den uzaklaşarak, Suriye ve İran'a doğru sistematik bir şekilde kaydığını" söylediği de ifade edildi.Yedioth Ahranot'ta da benzer görüşlere yer verildi. Netanyahu'nun yine kapalı kapılar ardında, "Türkiye'nin İran'a doğru yakınlaştığını ve bunu sıkıntı verici bulduğunu" söylediği belirtildi. Yardımcıları, Netanyahu'nun bu sürecin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir yıl önce düzenlediği 3 hafta süreli "Dökme Kurşun" operasyonundan da önce başladığını söylediğini aktarıp, Avrupa Birliği'ne henüz kabul edilmemesi nedeniyle Ankara'nın İslam ülkeleriyle bağlarını derinleştirdiğini söyledi.İsrail Başbakanı'nın, "Ortadoğu'da Arap olmayan 3 güçlü ülke bulunduğunu" söylediği, bu ülkelerden İsrail'in köklerinin daima batıda olduğuna işaret ettiği, diğer ülke İran'ın bir zamanlar Batılı olup halen radikal İslamın lideri konumunda bulunduğunu, üçüncü ülke olarak saydığı Türkiye'nin yine Batıya yakınken, son yıllarda yönünü İran'a doğru çevirdiğini ve bu sistematik doğuya kayışın kendilerini endişelendirdiğini ifade ettiği de belirtildi.Kudüs'teki yetkililer de gazeteye, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dökme Kurşun" operasyonu nedeniyle İsrail'e karşı tavır değişikliğine gittiğini, bu sürecin Davos'ta, Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le olan toplantıyı terk ettiğinde başladığını söyleyerek, "Dolayısıyla Kudüs'te olup bitenler, Ankara'da olanlardan daha önemsizdir" diye konuştu.Israel Hayom" gazetesi ise Büyükelçi Çelikkol ile Danny Ayalon'un yanyana oturduğu fotoğrafı yayınladı ve "İşte aşağılamanın boyutu" başlığını kullandı.ABD'nin Haffington Post gazetesi ise konuyla ilgili haberinde "İsrail Türk Büyükelçi'yi herkesin önünde aşağıladı" başlığı ile verdi. Gazete "Bu aşağılama, Ortadoğu'nun sert dünyasında bile şaşırtıcı bir hareketti... Yaşanan kriz Türkiye'nin İslami hükümetinin İran'a doğru kayması ile yaşanan bir kaymanın da sonucu." ifadelerini kullandı.BBC, "Türkiye Büyükelçi'ye edilen hakaret için özür bekliyor" başlığı ile verdiği haberde, "krizin İsrailli ajanları bebek hırsızları olarak gösteren bir dizi yüzünden başladığına" dikkat çekildi ve "Türkiye İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı diplomatik nezaket kurallarına saygılı olmaya çağırdı" denildi.Alman Spiegel dergisi ise, "İsrail ve Türkiye TV dizisi yüzünden kavga ediyor" başlıklı haberinde, "Türkiye'de sözde İsrail karşıtı olan bir dizi yüzünden İsrail ile diplomatik kriz yaşanıyor" dedi. Haberde İsrail Ticaret Bakanı Benyamin Ben-Eliezer'in Ayalon'un davranışını "kötü, gereksiz ve aşağılayıcı" diyerek eleştirdiğine dikkat çekildi.Guardian gazetesi ise Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik gerginliği ele aldığı haberinde daha önce askeri işbirliği yapan iki ülkenin ilişkilerinin geçen yılki Gazze saldırısından sonra bozulmaya başladığını belirtiyor. Haberde, Türkiye Büyükelçisi'nin İsrailli yetkililer tarafından aşağılandığı belirtilerek son gerginliğin, Pazar günü, ilişkileri yumuşatmak için Ankara'ya gitmesi beklenen İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ı zor durumda bıraktığı vurgulanıyor.Guardian yazarı Simon Tisdall ise, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Londra'da Kıbrıs, İran ve İsrail'le ilişkiler konusunda önemli mesajlar verdiğine dikkat çekiyor. Ahmet Davutoğlu'nun bu göreve atanmasından sonraki bir yıl içinde, 'komşularla sıfır sorun' politikası çerçevesinde Suriye, Irak ve Ermenistan'la ilişkilerin gelştirilmesi açısından önemli adımlar attığını anımsatan yazar, özetle şöyle diyor:"Bu seferberliğin nedeni, Türkiye'nin yeniden küresel ölçekte ağırlığı olan bölgesel bir güç olabileceği yolundaki inanış. Ama Türkiye'yle dost olmak istemeyenler de var. Davuoğlu İsrail'le ilişkiler konusunda ise İsrail barış politikası izlediği sürece iki ülkenin iyi ilişkileri olacağını söylüyor ve 'İsrail, barış istiyorsa, başkalarının da saygı gösterilmesi gereken hakları olduğunu anlamalı' diyor. İsrail'in Filistinlilere muamelesi söz konusu olunca Davutoğlu'nun son derece gelişmiş iyi komşuluk anlayışının bile sınırları olduğu anlaşılıyor."Türkiye ve İsrail arasında yeniden alevlenen diplomatik gerilim İsrail basını tarafından yakından izleniyor. Ülkenin önde gelen liberal eğilimli gazetelerinden Haaretz başyazısında Türk Büyükelçisine yapılan muameleyi sert dille eleştirdi. Gazze politikasının İsrail'in çıkarlarına ve Türkiye ile yakın ilişkilerine zarar verdiğinin altını çizen gazete, 'İsrail'in, Türk eleştirilerini dikkate alırsa iyi eder. Aşağılamak akıllı bir politikanın yerini alamaz" uyarısını yaptı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerinin yeni olmadığını, Erdoğan'ın politikası ile Kurtlar Vadisi dizisi arasında bir bağlantı bulunmadığını belirten gazete, Türk medyasının özgür olduğunu belirtti. Yazıda Ayalon'un tıpkı padişahlar gibi büyükelçileri küçük düşürerek ülkelerini aşağılamaya çalıştığını da öne süren Haaretz, İsrail'in 1,5 milyon sivili Gazze'de hapsettiğini görmek için "radikal bir Müslüman" olmak gerekmediğini vurguluyor.

Haaretz başka bir haberinde ise Başbakanlık kaynaklarının, Büyükelçinin Danny Ayalon tarafından davet edilerek kınanması kararının Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'la ortaklaşa alındığını, ancak Netanyahu'nun bunu uygulama biçiminden haberi olmadığını bildirdi. Benzer görüşlere yer veren Yedioth Ahronot da Netanyahu'nun yine kapalı kapılar ardında, "Türkiye'nin İran'a doğru yakınlaştığını ve bunu sıkıntı verici bulduğunu" söylediğini yazdı.