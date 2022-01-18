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Spor

Albert Riera, Florya'ya döndü

Albert Riera, Domenec Torrent’in teknik ekibine dahil oldu

18 Ocak 2022 16:07

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu ve geçen sezon Fatih Terim'in yardımcılarından olan Albert Riera katıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'i getirmişti. 

Fatih Terim'in ayrılmasının ardından Selçuk İnan ve Necati Ateş yardımcı antrenörlük görevlerinden ayrılmıştı.

Galatasaray formasını 2011 ile 2014 yılları arasında terleten Albert Riera, sarı-kırmızılı kulübe geçen sezon da antrenör olarak geri dönmüş, Fatih Terim'in yanında staja başlamıştı. İspanyol antrenör, yardımcı antrenör olarak Domenec Torrent’in teknik ekibine de dahil oldu.

Galatasaray'da yönetim ayrıca Albert Riera'ya ek olarak bir Türk yardımcı antrenör arayışlarını da sürdürüyor.

 

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