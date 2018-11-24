Albayrak'tan bronz madalya 

İSTANBUL,(DHA)

Japonya\'nın Osaka şehrinde devam eden Judo Grand Slam Turnuvası\'nın ikinci gününde erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, bronz madalya kazanarak 3\'üncülük kürsüsünde yer aldı.

Osaka kentinde süren Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde tatamiye çıkan judokalardan erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak bronz madalya kazanarak 3\'üncü oldu.

Albayrak, madalya yolunda ilk turu bay geçti. 2\'nci maçında Macar, 3\'üncü turda Japon rakiplerini 3\'er ihtarlı sonuçlarla ipponladı. Çeyrek final maçında Kırgız rakibine geçilen Vedat Albayrak, repesaj mücadelesinde Koreli S. Lee\'yi ipponla yenmeyi başardı. Bronz madalya karşılaşmasında Portekizli A. Egutidze\'yi waza-ari puanıyla yenerek kürsüdeki yerini aldı.

Erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu sıkletinde yedinci olurken, kadınlar 70 kiloda Büşra Katipoğlu ilk maçında mağlup oldu.

Grand Slam\'ın son gününde yarın kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit ilk turunda Taype\'den J.W. Tsai ile Sebile Akbulut\'ta Hırvat I. Maranic\'le, erkekler 90 kiloda Mikail Özerler bay geçtiği ilk turdan sonra ikinci maçında Japon G.Tajima ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

