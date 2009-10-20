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Ekonomi

Albaraka Türk'ün Genel Müdürü vefat etti

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz vefat etti.

20 Ekim 2009 03:00

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz vefat etti.

Albaraka Türk'ün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, bankanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz'in bugün vefat ettiği belirtildi.

Adnan Büyükdeniz'in cenazesi, bugün Bağlarbaşı'ndaki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Yeni Çekmeköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Bankanın Genel Müdürlüğü'nü Genel Müdür Başyardımcısı Fahrettin Yahşi'nin vekaleten yürüteceği kaydedildi.

1958 doğumlu olan Adnan Büyükdeniz, 1982 yılında TÜSİAD'da Araştırmacı Ekonomist olarak başladığı iş hayatına, Albaraka Türk'te Araştırma Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Dış İşler Müdürlüğü ve Genel Müdür Başyardımcılığı görevleriyle devam etti.

2003 yılından bu yana Albaraka Türk Genel Müdürlüğü görevini yürüten Büyükdeniz, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Büyükdeniz'in ismi Merkez Bankası Başkanlığı için geçmiş ancak ilgili kararnameyi dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer iade etmişti.

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