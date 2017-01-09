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Ekonomi

Albaraka Türk'e 41 bin TL ceza

Banka, hakkında düzenlenen 2011 yılı için Vergi İnceleme Raporu'nun ardından KAP'a açıklama yaptı

09 Ocak 2017 13:55

İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Albaraka Türk hakkında gerçekleştirdiği Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF) incelemesi sonucunda Banka'ya 2011 yılı için Vergi İnceleme Raporu düzenledi. Banka'ya KKDF kesintisi ve cezası ile birlikte toplam 41.353 TL tahakkuk fişleri düzenlendi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Albaraka Türk tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel tüketici finansmanı kullandırılan müşteriler için yapılan KKDF incelemesine yönelik olarak, 2011 yılı için Vergi İnceleme Raporu düzenlenmiş olup, KKDF kesintisi ve cezası ile birlikte toplam 41.353,05 TL tahakkuk fişleri düzenlenmiştir."

 

 

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