Alba Berlin: 66 - Darüşşafaka: 79

İSTANBUL,(DHA) -

ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4\'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka, Alba Berlin\'i 79-66 meğlup etti.

Berlin\'deki Mercedes Benz Arena\'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği evsahibi Alba Berlin\'in 23-17\'lik üstünlüğü ile son buldu. İkinci çeyrekte etkili bir oyun sergileyen Darüşşafaka, seti 40-34 üstünlükle tamamladı. Üçüncü çeyrekte skoru 57-47\'ye getiren Darüşşafaka, son çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 79-66 galip ayrıldı. Bu sonuçla Darüşşafaka gruptaki 4\'üncü galibiyetini aldı.