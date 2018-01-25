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Spor

Alba Berlin: 66 - Darüşşafaka: 79

İSTANBUL,(DHA) -  ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka, Alba Berlin'i 79-66 meğlup etti

25 Ocak 2018 12:14

İSTANBUL,(DHA) - 

ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4\'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka, Alba Berlin\'i 79-66 meğlup etti.
Berlin\'deki Mercedes Benz Arena\'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği evsahibi Alba Berlin\'in 23-17\'lik üstünlüğü ile son buldu. İkinci çeyrekte etkili bir oyun sergileyen Darüşşafaka, seti 40-34 üstünlükle tamamladı. Üçüncü çeyrekte skoru 57-47\'ye getiren Darüşşafaka, son çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 79-66 galip ayrıldı. Bu sonuçla Darüşşafaka gruptaki 4\'üncü galibiyetini aldı. 

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