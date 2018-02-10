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Alaşehirlilerden 'Komando Andı'

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi'nin hazırladığı videoda, 7'den 70'e ilçe sakinleri, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan Mehmetçikler için 'Komando Andı'nı okudu

10 Şubat 2018 17:42

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir Belediyesi\'nin hazırladığı videoda, 7\'den 70\'e ilçe sakinleri, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alan Mehmetçikler için \'Komando Andı\'nı okudu.
Alaşehir Belediyesi, Afrin\'deki harekâta katılan Mehmetçiklere destek için özel bir video hazırladı. Videoda, gencinden yaşlısına herkes \'Komando Andı\'nı okudu, Alaşehir tek yürek oldu.
ŞEHİT AİLESİ UNUTULMADI
Projede, terör örgütü PKK\'yla mücadele sırasında, terhisine 1 ay kala şehit olan askerlerden Onbaşı Evren Kara\'nın annesi Menduha Kara ve babası Galip Kara da yer aldı. Killik Mahallesi\'nde yaşayan şehit ailesi, projede kendilerini unutmayan Alaşehir Belediyesi\'ne teşekkür etti.
Mehmetçik için daha önce 50 bin paket kuru üzüm gönderen Belediye Başkanı MHP\'li Gökhan Karaçoban, sosyal projelerin devam edeceğini söyledi.

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