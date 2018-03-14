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Alanya'ya şehit ateşi düştü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) – DİYARBAKIR’da teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Fatih Uysal şehit oldu

14 Mart 2018 01:26

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) – DİYARBAKIR’da teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Fatih Uysal şehit oldu. Şehidin Antalya’nın Alanya ilçesinde oturan ailesine şahadet haberi verildi.
Diyarbakır\'ın Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, PKK\'lı teröristler tarafından daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 5 askerden Uzman Çavuş Fatih Uysal, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.
AİLEYE ŞAHADET HABERİ VERİLDİ
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın Alanya ilçesi merkez Bektaş Mahallesi 106 Sokak’ta oturan babası Mustafa ve annesi Gülsüm Uysal çiftine şahadet haberini Kaymakam Mustafa Harputlu ve beraberindeki heyet verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asılırken, haberi duyan yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletilirken, Alanya Belediyesi ekipleri de baba evinin önünde taziye çadırı kurmaya başladı.

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