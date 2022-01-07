Alanyaspor'da 13 Koronavirüs vakası

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında yarın Başakşehir'le karşılaşacak olan Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Turuncu-Yeşilliler kritik maça testleri pozitif olan teknik direktörü Farioli, 1 antrenörü ve 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.