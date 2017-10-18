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Alanya'da orman yangını

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı

18 Ekim 2017 16:54

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Alanya\'ya bağlı Süleymanlar Mahallesi\'nin dağlık bölgesinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın için bölgeye 3 helikopter ve 20 arazöz sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangının yaklaşık 2 hektarlık bir alanda etkili olduğunu belirtti.

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