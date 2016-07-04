T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alan Kurdi'nin duvar resmi artık gülümsüyor

Karaya vuran cansız bedeniyle hafızalara kazınan Alan Kurdi’nin Almanya’daki dev duvar resminin tahrip edilmesinin ardından iki sanatçı minik Alan’ı bambaşka haliyle ölümsüzleştirdi.

04 Temmuz 2016 23:02


Frankfurt'ta, Kobanili Alan Kurdi'nin hafızalara kazınan son görüntüsünün dev duvar resmi aşırı sağcı söylemlerle tahrip edilmesinin ardından, bu kez bambaşka bir şekle getirildi.

Oğuz Şen ve Justus Becker adlı sanatçılar, aşırı sağcılar tarafından yazıldığı belirtilen ‘Sınırlar hayat kurtarır' sözlerini silmek yerine, duvar resmini tamamen değiştirme kararı aldı.

Yeni dev duvar resminde Alan Kurdi, oyuncak ayılarının arasında gülümsüyor. Oğuz Şen, bu kez de gülümseyen bir çocuğun duvar resmine zarar vermek isteyen birinin, hiçbir şeyi anlamadığını düşündüğünü belirtti.

120 metrekarelik alan üzerine yapılan Alan'ın duvar resmine en son Haziran ayında sprey boya ile zarar verilmişti. Sanatçılar resmi ilk kez Mart ayında duvara çizmişti. İki sanatçı Alan'ın hafızalara kazınan son görüntüsüyle AB'nin mülteci politikalarına eleştiride bulunarak, mültecilere yasal yollardan geçiş imkanı açılmasına dikkat çekmeye çalışmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KarayaAlan Kurdi AlmanyaAlanKobanili Alan KurdiJustus BeckerAlan KurdiHaziranMartDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24