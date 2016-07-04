Alan Kurdi'nin duvar resmi artık gülümsüyor



Frankfurt'ta, Kobanili Alan Kurdi'nin hafızalara kazınan son görüntüsünün dev duvar resmi aşırı sağcı söylemlerle tahrip edilmesinin ardından, bu kez bambaşka bir şekle getirildi.

Oğuz Şen ve Justus Becker adlı sanatçılar, aşırı sağcılar tarafından yazıldığı belirtilen ‘Sınırlar hayat kurtarır' sözlerini silmek yerine, duvar resmini tamamen değiştirme kararı aldı.

Yeni dev duvar resminde Alan Kurdi, oyuncak ayılarının arasında gülümsüyor. Oğuz Şen, bu kez de gülümseyen bir çocuğun duvar resmine zarar vermek isteyen birinin, hiçbir şeyi anlamadığını düşündüğünü belirtti.

120 metrekarelik alan üzerine yapılan Alan'ın duvar resmine en son Haziran ayında sprey boya ile zarar verilmişti. Sanatçılar resmi ilk kez Mart ayında duvara çizmişti. İki sanatçı Alan'ın hafızalara kazınan son görüntüsüyle AB'nin mülteci politikalarına eleştiride bulunarak, mültecilere yasal yollardan geçiş imkanı açılmasına dikkat çekmeye çalışmıştı.