Alakır'da susuz 63 gün

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Alakır Nehri\'ndeki HES\'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti, yaşadıkları alanın hemen yanındaki araziyi satın alıp su kaynağını kepçeyle kazarak engelleyen HES şirketi nedeniyle 63 gündür 200 metreden taşıdıkları suyla hayatta kalmaya çalışıyor.

Antalya\'nın Kumluca İlçesi\'ndeki Alakır Nehri üzerine 5\'i tamamlanmış, 3\'ü plan aşamasındaki HES\'lere karşı uzun yıllardır hukuki mücadele yürüten Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti, 63 gündür su kaynağından mahrum yaşıyor. Çiftin, içinde toprak evleri de bulunan Kuzca Mahallesi\'ndeki arazilerinin hemen yanındaki arazi, Metamar/Dedegöl enerji şirketine ait Kürce HES\'in şantiye şefi tarafından satın alındı. Satın alınan arazi kepçeyle kazılarak, Günal- Erkutlu çiftinin arazisine yeraltından giden su kaynağının yönü değiştirildi. 63 gündür ormanlık arazide yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Alakır Nehri\'ne inerek çamaşırlarını yıkayan ve nehirden bidonlarla taşıdıkları suyla yaşam mücadelesini sürdüren çift, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle çağrıda bulundu. \'Susuz 63\'üncü gün\' yazılı mesaj veren Günal- Erkutlu çifti yaptıkları açıklamada, şöyle dedi:

“Bugün Dünya İnsan Hakları Günü. Biz etrafımızdaki diğer canlıların yaşamını korumaya çalışan iki insanız. HES şirketi arkamızda satın aldığı araziyi kepçe ile kazarak tapulu arazimizin içinden doğal olarak çıkan kaynak suyumuzu kesti. Suya erişim en temel insan hakkıdır. Evimize ve gıda ihtiyacımızı karşıladığımız bostanımıza giden tek su kaynağımız tam 63 gündür kesik. Tam 63 gündür damla damla su biriktirerek ve 200 metre aşağımızdaki nehirden kovalarla su taşıyarak yaşamaya çalışıyoruz. En ağır insan hakları ihlalidir bir insanın suyunun kesilip susuz bırakılması. Kumluca Belediyesi ise bu insan hakları ihlalini 63 gündür hiçbir müdahale etmeden seyrediyor.\"

Olanları insan hakkı ihlali olarak nitelendiren çift, belediye ve şirket yetkilileri aleyhine dava açacaklarını, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne kadar gideceklerini kaydetti.

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